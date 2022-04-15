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https://arabic.sputniknews.com/20220415/روسيا-ترفع-رسوم-تصدير-القمح-إلى-أكثر-من-110-دولارات-للطن--1061227070.html
روسيا ترفع رسوم تصدير القمح إلى أكثر من 110 دولارات للطن
روسيا ترفع رسوم تصدير القمح إلى أكثر من 110 دولارات للطن
أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الجمعة، أن رسوم تصدير القمح في الفترة من 20 إلى 26 أبريل ستكون 110.7 دولار للطن، بينما رسوم تصدير الشعير ستكون 76 دولارا، في... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:05+0000
2022-04-15T12:05+0000
اقتصاد
روسيا
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وتبلغ رسوم التصدير القمح من روسيا للفترة الحالية (من 13 إلى 19 أبريل الجاري) 101.4 دولار للطن، والشعير - 75.4 دولار، والذرة - 70.6 دولار للطن.يذكر أن روسيا وأوكرانيا تشكلان معا حوالي 30 بالمائة من صادرات القمح العالمية.وانعكس التوتر بين روسيا وأوكرانيا على أسواق النفط، والمواد الغذائية، وإمدادات القمح للدول العربية المستوردة لها.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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اقتصاد, روسيا

روسيا ترفع رسوم تصدير القمح إلى أكثر من 110 دولارات للطن

12:05 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الجمعة، أن رسوم تصدير القمح في الفترة من 20 إلى 26 أبريل ستكون 110.7 دولار للطن، بينما رسوم تصدير الشعير ستكون 76 دولارا، في حين بلغت رسوم تصدير الذرة 66.1 دولار للطن الواحد.
وتبلغ رسوم التصدير القمح من روسيا للفترة الحالية (من 13 إلى 19 أبريل الجاري) 101.4 دولار للطن، والشعير - 75.4 دولار، والذرة - 70.6 دولار للطن.
يذكر أن روسيا وأوكرانيا تشكلان معا حوالي 30 بالمائة من صادرات القمح العالمية.
وانعكس التوتر بين روسيا وأوكرانيا على أسواق النفط، والمواد الغذائية، وإمدادات القمح للدول العربية المستوردة لها.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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