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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/زيلينسكي-يشكل-خطرا-على-الشعب-الأوكراني-1061213664.html
زيلينسكي يشكل خطرا على الشعب الأوكراني
زيلينسكي يشكل خطرا على الشعب الأوكراني
يرى الكاتب الصحفي الإيطالي انجيلو دورسي، أن فلاديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، يشكل خطرا على شعبه. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:15+0000
2022-04-15T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال انجيلو دورسي لقناة "ريتي 4" في التلفزيون الإيطالي إن "الحملة التي يجريها زيلينسكي تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف شعبه، ولكن هذا لا يثير قلقا يذكر لديه".وعبر الصحفي الإيطالي عن اعتقاده بأن زيلينسكي هو عقبة رئيسية في طريق تحقيق السلام في أوكرانيا.وأضاف: "يصعب على أمريكا أن تفهم أن العالم الأحادي القطبية الذي نشأ بعد عام 1989 وفيه القوة الأعظم الواحدة، يشهد تغيرا".وما زالت السلطة الأوكرانية تشن الحملة الحربية على المواطنين في منطقة دونباس منذ عام 2014. ولم يوقفها زيلينسكي عندما أصبح رئيسا جديدا للسلطة العليا الأوكرانية، بل صعّدها حتى أن روسيا التي كانت منطقة دونباس تابعة لها قبل نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية اضطرت إلى بدء العملية العسكرية لتوفير الحماية للناس هناك.
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العالم

زيلينسكي يشكل خطرا على الشعب الأوكراني

07:15 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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يرى الكاتب الصحفي الإيطالي انجيلو دورسي، أن فلاديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، يشكل خطرا على شعبه.
وقال انجيلو دورسي لقناة "ريتي 4" في التلفزيون الإيطالي إن "الحملة التي يجريها زيلينسكي تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف شعبه، ولكن هذا لا يثير قلقا يذكر لديه".
وعبر الصحفي الإيطالي عن اعتقاده بأن زيلينسكي هو عقبة رئيسية في طريق تحقيق السلام في أوكرانيا.
ويرى دورسي أيضا أن ما يجري في أوكرانيا هو حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد أوروبا، مشيرا إلى أن واشنطن تريد قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "يصعب على أمريكا أن تفهم أن العالم الأحادي القطبية الذي نشأ بعد عام 1989 وفيه القوة الأعظم الواحدة، يشهد تغيرا".
وما زالت السلطة الأوكرانية تشن الحملة الحربية على المواطنين في منطقة دونباس منذ عام 2014. ولم يوقفها زيلينسكي عندما أصبح رئيسا جديدا للسلطة العليا الأوكرانية، بل صعّدها حتى أن روسيا التي كانت منطقة دونباس تابعة لها قبل نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية اضطرت إلى بدء العملية العسكرية لتوفير الحماية للناس هناك.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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