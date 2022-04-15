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https://arabic.sputniknews.com/20220415/سعر-تغريدة-مؤسس-تويتر-يهوي-مقارنة-بالعام-الماضي-1061236277.html
سعر تغريدة مؤسس "تويتر" يهوي مقارنة بالعام الماضي
سعر تغريدة مؤسس "تويتر" يهوي مقارنة بالعام الماضي
انخفض سعر تغريدة جاك دورسي مؤسس "تويتر"، التي عرضها مؤخرا لتساوي الآن آلاف الدولارات فقط، مقارنة بتغريدته الأولى التي بيعت العام الماضي على أنها NFT بأكثر من... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T14:48+0000
2022-04-15T14:48+0000
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وقام جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" آنذاك، في مارس/آذار 2021، ببيع أول تغريدة له باعتبارها NFT (وهو رمز مميز لمالكه غير قابل للاستبدال) على منصة "Valuables" التي تديرها "سينت"، وهي شبكة وسائط اجتماعية مدعومة بتقنية blockchain، وفقا لموقع "cnbc".وكانت تغريدة دورسي الهادئة البالغة من العمر 15 عامًا "إعداد twitter الخاص بي"، قد اشتراها رجل أعمال التشفير سينا إستافي مقابل 1،630.58 إيثر، والتي كانت تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليون دولار في ذلك الوقت.في حين أعلن إستافي يوم الأربعاء الماضي، على "تويتر" أنه كان يبيع NFT على OpenSea، وهي منصة تداول NFT، ويخطط للتبرع بنسبة 50% من عائداتها للأعمال الخيرية. ومع ذلك، اعتبارًا من الوقت الذي نُشرت فيه هذه القصة، كان أعلى عرض للتغريدة يبلغ 9،968 دولارًا، بانخفاض قدره 2،905،867 دولارًا.قال إستافي، الرئيس التنفيذي لشركة "بريدج أوراكل"، يوم الخميس، إنه "قد لا يبيع أبدًا" التغريدة ما لم يتلق "عرضًا مرتفعًا" لمبلغ غير محدد، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.ومع ذلك، يبدو أن إستافي يأخذ الانخفاض في القيمة بخطى كبيرة، حيث أعاد تغريد تغريدة تشير إلى "ربما يشتريه إيلون"، في إشارة إلى عرض إيلون ماسك للاستحواذ على "تويتر"، والذي تم الإعلان عنه، أمس الخميس.باستخدام تقنية blockchain، تعد NFTs رموزًا مشفرة للوسائط الرقمية التي يبيعها الفنانون والموسيقيون والمشاهير والكيانات الرياضية وغيرها والتي يمكن تداولها أو بيعها على شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيلون-ماسك-ينوي-شراء-تويتر--1061190628.html
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العالم, تويتر

سعر تغريدة مؤسس "تويتر" يهوي مقارنة بالعام الماضي

14:48 GMT 15.04.2022
© REUTERS / Mike Segarجاك دورسي
جاك دورسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / Mike Segar
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انخفض سعر تغريدة جاك دورسي مؤسس "تويتر"، التي عرضها مؤخرا لتساوي الآن آلاف الدولارات فقط، مقارنة بتغريدته الأولى التي بيعت العام الماضي على أنها NFT بأكثر من 2.9 مليون دولار.
وقام جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" آنذاك، في مارس/آذار 2021، ببيع أول تغريدة له باعتبارها NFT (وهو رمز مميز لمالكه غير قابل للاستبدال) على منصة "Valuables" التي تديرها "سينت"، وهي شبكة وسائط اجتماعية مدعومة بتقنية blockchain، وفقا لموقع "cnbc".
وكانت تغريدة دورسي الهادئة البالغة من العمر 15 عامًا "إعداد twitter الخاص بي"، قد اشتراها رجل أعمال التشفير سينا إستافي مقابل 1،630.58 إيثر، والتي كانت تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليون دولار في ذلك الوقت.
في حين أعلن إستافي يوم الأربعاء الماضي، على "تويتر" أنه كان يبيع NFT على OpenSea، وهي منصة تداول NFT، ويخطط للتبرع بنسبة 50% من عائداتها للأعمال الخيرية. ومع ذلك، اعتبارًا من الوقت الذي نُشرت فيه هذه القصة، كان أعلى عرض للتغريدة يبلغ 9،968 دولارًا، بانخفاض قدره 2،905،867 دولارًا.
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
إيلون ماسك ينوي شراء "تويتر"
أمس, 11:06 GMT
قال إستافي، الرئيس التنفيذي لشركة "بريدج أوراكل"، يوم الخميس، إنه "قد لا يبيع أبدًا" التغريدة ما لم يتلق "عرضًا مرتفعًا" لمبلغ غير محدد، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.
ومع ذلك، يبدو أن إستافي يأخذ الانخفاض في القيمة بخطى كبيرة، حيث أعاد تغريد تغريدة تشير إلى "ربما يشتريه إيلون"، في إشارة إلى عرض إيلون ماسك للاستحواذ على "تويتر"، والذي تم الإعلان عنه، أمس الخميس.
باستخدام تقنية blockchain، تعد NFTs رموزًا مشفرة للوسائط الرقمية التي يبيعها الفنانون والموسيقيون والمشاهير والكيانات الرياضية وغيرها والتي يمكن تداولها أو بيعها على شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
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