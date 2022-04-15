https://arabic.sputniknews.com/20220415/سيميوني-أتليتيكو-مدريد-لن-يغير-طريقة-لعبه-رغم-الانتقادات-الشديدة-1061233701.html

سيميوني: أتليتيكو مدريد لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة

سيميوني: أتليتيكو مدريد لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة

قال دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، إن النادي الإسباني لن يغير طريقة لعبه، رغم الانتقادات الشديدة، عندما يستضيف مانشستر سيتي في إياب دور... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T13:40+0000

2022-04-15T13:40+0000

2022-04-15T13:40+0000

رياضة

أتلتيكو مدريد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102935/56/1029355640_0:105:3500:2074_1920x0_80_0_0_60187e18473384e6da68843582cfe2aa.jpg

وبعد الخسارة ذهابا (1- صفر) الأسبوع الماضي بخطة دفاعية مفرطة لم تسفر عن أي محاولات على المرمى، تلقى أتليتيكو الكثير من الانتقادات، بما في ذلك من المدرب السابق أريجو ساكي، الذي قال إن الفريق يقدم "كرة قدم من حقبة ما قبل التاريخ، من فترة الستينيات".وقال سيميوني في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تعليقات ساكي، "الثرثرة لا تفيد".وأضاف: "أمتهن التدريب منذ 2005-2006 وأحترم دائما زملائي. لكن في بعض الأحيان يحاول لاعبون ومدربون سابقون لفت الانتباه بهذا الكلام. أفضل أن أتجاهلهم".وقال سيميوني إن فريقه، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016، لديه شخصية وسيحافظ على هويته رغم أنه ليس أمامه سوى الفوز غدا الأربعاء للتأهل إلى قبل النهائي.وأضاف المدرب الأرجنتيني: "نواجه منافسا يقدم عروضا جيدة جدا ونتمنى تخطيه. من الواضح أن الأمل وحده لا يكفي، لكننا سنحاول أن ندفعهم للمعاناة خلال المباراة".وتابع "الأفعال وليس الأقوال هي التي ستحدد مشوارنا في البطولة"، وفقا لـ "رويترز".وكرر كوكي قائد أتليتيكو تصريحات مدربه وأصر على أن الفريق يستمتع بطريقة لعبه القائمة على القوة والحماس.وقال لاعب الوسط "نلعب بهذا الشكل منذ عقد ونستمتع بذلك"."لدينا خطة وسنلتزم دائما بها. نعرف كيف يلعب سيتي، لا يمكنك منحهم مساحة. دع الناس يقولون ما يحلو لهم. نلعب بالطريقة التي نحبها وسنواصل فلسفتنا رغم كلام النقاد".

https://arabic.sputniknews.com/20211212/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وأتليتيكو-2-0-في-قمة-العاصمة-الإسبانية-فيديو-1053869019.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, أتلتيكو مدريد