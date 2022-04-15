https://arabic.sputniknews.com/20220415/شاب-بريطاني-يكشف-عن-نمو-ثدييه-نتيجة-تناول-المنشطات--1061216098.html
شاب بريطاني يكشف عن نمو "ثدييه" نتيجة تناول المنشطات
شاب بريطاني يكشف عن نمو "ثدييه" نتيجة تناول المنشطات
اعترف داني، 27 عاما، بتناول المنشطات لتكثيف حجم عضلاته، ولكن بعدها أُجبر على الخضوع لعملية جراحية لإزالة "ثدييه" اللذين كبرا كأثر جانبي. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:11+0000
2022-04-15T08:11+0000
2022-04-15T08:11+0000
العالم
عملية تجميل
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وشارك داني، من مانشستر في بريطانيا، محنته هذه على تيك توك، حيث أشار إلى أن تناول المنشطات بعد إغلاق الصالات الرياضية بسبب جائحة كورونا، أدى إلى هذه النتيجة وذلك بسبب عدم توازن الهرمونات الجنسية مما أدى إلى تضخم أنسجة الثدي، بحسب ديلي ميل.وعبر داني، الذي اعتاد سابقا على ممارسة كمال الأجسام، عن معاناته من الناحية العقلية بسبب ما فعلته تلك المنشطات "الستيرويدات الابتنائية" بجسده، مشيرا إلى أنه نادم على ذلك.وفي عام 2021، خضع لعملية إزالة أنسجة الثدي الزائدة والدهون والجلد المترهل، بتكلفة وصلت إلى حوالي 5000 جنيه إسترليني. وبعد افتتاح الصالات الرياضية، عاد داني إلى رفع الأثقال مرة أخرى والتدرب ست مرات في الأسبوع.وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص يستخدمون المنشطات في المملكة المتحدة التي لا يمكن بيعها إلا بوصفة طبية، إلا أنه وبسبب ثغرة في القانون، فإن أكثر من نصفهم يأخذونها لأسباب تجميلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/انتبه-للخدعة-كيف-تقنعك-مافيا-المشطات-بتناولها-وما-الأضرار-الخطيرة-لإدمانها-1061107885.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, عملية تجميل
شاب بريطاني يكشف عن نمو "ثدييه" نتيجة تناول المنشطات
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اعترف داني، 27 عاما، بتناول المنشطات لتكثيف حجم عضلاته، ولكن بعدها أُجبر على الخضوع لعملية جراحية لإزالة "ثدييه" اللذين كبرا كأثر جانبي.
وشارك داني، من مانشستر في بريطانيا، محنته هذه على تيك توك، حيث أشار إلى أن تناول المنشطات بعد إغلاق الصالات الرياضية بسبب جائحة كورونا، أدى إلى هذه النتيجة وذلك بسبب عدم توازن الهرمونات الجنسية مما أدى إلى تضخم أنسجة الثدي، بحسب ديلي ميل
.
وعبر داني، الذي اعتاد سابقا على ممارسة كمال الأجسام، عن معاناته من الناحية العقلية بسبب ما فعلته تلك المنشطات "الستيرويدات الابتنائية" بجسده، مشيرا إلى أنه نادم على ذلك.
وفي عام 2021، خضع لعملية إزالة أنسجة الثدي الزائدة والدهون والجلد المترهل، بتكلفة وصلت إلى حوالي 5000 جنيه إسترليني. وبعد افتتاح الصالات الرياضية، عاد داني إلى رفع الأثقال مرة أخرى والتدرب ست مرات في الأسبوع.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص يستخدمون المنشطات في المملكة المتحدة التي لا يمكن بيعها إلا بوصفة طبية، إلا أنه وبسبب ثغرة في القانون، فإن أكثر من نصفهم يأخذونها لأسباب تجميلية.