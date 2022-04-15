https://arabic.sputniknews.com/20220415/صحيفة-ألمانية-توضح-بالأرقام-نسب-التضخم-وانعكاسها-على-ارتفاع-الأسعار-وحياة-المواطن-اليومية-1061226523.html
صحيفة ألمانية توضح بالأرقام نسب التضخم وانعكاسها على ارتفاع الأسعار وحياة المواطن اليومية
صحيفة ألمانية توضح بالأرقام نسب التضخم وانعكاسها على ارتفاع الأسعار وحياة المواطن اليومية
تستمر أسعار الكهرباء والغذاء في الارتفاع في ألمانيا بشكل كبير، حتى أن أسعار الخبز والزبدة ارتفعت 18% بحلول شهر مارس/ آذار الماضي. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:08+0000
2022-04-15T12:08+0000
2022-04-15T12:08+0000
العالم
اقتصاد
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كما ارتفع سعر الزيت النباتي بنسبة 30% وأصبح سلعة نادرة في عدد من المتاجر الألمانية، حسبما كتبت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية.وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، بلغ معدل التضخم الرئيسي 4.9% في يناير/ كانون الثاني، و5.1% في فبراير/ شباط، و7.3% في مارس، مع توقعات بارتفاع آخر غير مسبوق في الأسعار خلال شهر أبريل/ نيسان الحالي.وتؤكد الصحيفة الألمانية أن أسعار الجملة ارتفعت أيضا. في غضون 12 شهرًا، ارتفعت أسعار الجملة للمنتجات البترولية بنسبة 70%. ارتفعت أسعار الوقود الصلب بشكل حاد بنسبة 62%، وارتفعت أسعار المعادن بنسبة 55.8%، وأسعار الحبوب والتبغ الخام والبذور والأعلاف الحيوانية بنسبة 43%.وأكدت الصحيفة أنه في ظل هذه الأوضاع، من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون رد فعل البنك المركزي الأوروبي (ECB) على هذا التطور.ويبقى السؤال أيضًا كيف ستتصرف الشركات في مختلف الصناعات وما إذا كانت ستحاول تعويض الزيادة الكبيرة في التضخم وانعكساتها على الأجور.
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العالم, اقتصاد
صحيفة ألمانية توضح بالأرقام نسب التضخم وانعكاسها على ارتفاع الأسعار وحياة المواطن اليومية
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تستمر أسعار الكهرباء والغذاء في الارتفاع في ألمانيا بشكل كبير، حتى أن أسعار الخبز والزبدة ارتفعت 18% بحلول شهر مارس/ آذار الماضي.
كما ارتفع سعر الزيت النباتي بنسبة 30% وأصبح سلعة نادرة في عدد من المتاجر الألمانية، حسبما كتبت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية.
وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، بلغ معدل التضخم الرئيسي 4.9% في يناير/ كانون الثاني، و5.1% في فبراير/ شباط، و7.3% في مارس، مع توقعات بارتفاع آخر غير مسبوق في الأسعار خلال شهر أبريل/ نيسان الحالي.
وتؤكد الصحيفة الألمانية أن أسعار الجملة ارتفعت أيضا. في غضون 12 شهرًا، ارتفعت أسعار الجملة للمنتجات البترولية بنسبة 70%. ارتفعت أسعار الوقود الصلب بشكل حاد بنسبة 62%، وارتفعت أسعار المعادن بنسبة 55.8%، وأسعار الحبوب والتبغ الخام والبذور والأعلاف الحيوانية بنسبة 43%.
وأكدت الصحيفة أنه في ظل هذه الأوضاع، من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون رد فعل البنك المركزي الأوروبي (ECB) على هذا التطور.
ويبقى السؤال أيضًا كيف ستتصرف الشركات في مختلف الصناعات وما إذا كانت ستحاول تعويض الزيادة الكبيرة في التضخم وانعكساتها على الأجور.