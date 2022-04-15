https://arabic.sputniknews.com/20220415/صحيفة-ألمانية-توضح-بالأرقام-نسب-التضخم-وانعكاسها-على-ارتفاع-الأسعار-وحياة-المواطن-اليومية-1061226523.html

صحيفة ألمانية توضح بالأرقام نسب التضخم وانعكاسها على ارتفاع الأسعار وحياة المواطن اليومية

صحيفة ألمانية توضح بالأرقام نسب التضخم وانعكاسها على ارتفاع الأسعار وحياة المواطن اليومية

تستمر أسعار الكهرباء والغذاء في الارتفاع في ألمانيا بشكل كبير، حتى أن أسعار الخبز والزبدة ارتفعت 18% بحلول شهر مارس/ آذار الماضي. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T12:08+0000

2022-04-15T12:08+0000

2022-04-15T12:08+0000

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102480/43/1024804354_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7842830e7741aecfb5c84a3a2b21ae2.jpg

كما ارتفع سعر الزيت النباتي بنسبة 30% وأصبح سلعة نادرة في عدد من المتاجر الألمانية، حسبما كتبت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية.وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، بلغ معدل التضخم الرئيسي 4.9% في يناير/ كانون الثاني، و5.1% في فبراير/ شباط، و7.3% في مارس، مع توقعات بارتفاع آخر غير مسبوق في الأسعار خلال شهر أبريل/ نيسان الحالي.وتؤكد الصحيفة الألمانية أن أسعار الجملة ارتفعت أيضا. في غضون 12 شهرًا، ارتفعت أسعار الجملة للمنتجات البترولية بنسبة 70%. ارتفعت أسعار الوقود الصلب بشكل حاد بنسبة 62%، وارتفعت أسعار المعادن بنسبة 55.8%، وأسعار الحبوب والتبغ الخام والبذور والأعلاف الحيوانية بنسبة 43%.وأكدت الصحيفة أنه في ظل هذه الأوضاع، من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون رد فعل البنك المركزي الأوروبي (ECB) على هذا التطور.ويبقى السؤال أيضًا كيف ستتصرف الشركات في مختلف الصناعات وما إذا كانت ستحاول تعويض الزيادة الكبيرة في التضخم وانعكساتها على الأجور.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/وسائل-إعلام-ألمانية-العقوبات-على-روسيا-يمكن-أن-تبقي-رفوف-المحلات-التجارية-فارغة-1060888162.html

https://arabic.sputniknews.com/20220413/أكاديميون-ألمان-يحذرون-من-خسائر-تتجاوز-200-مليار-يورو-إذا-توقفت-إمدادات-الطاقة-الروسية-إلى-البلاد-1061153273.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اقتصاد