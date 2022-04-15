https://arabic.sputniknews.com/20220415/ضابط-في-كتيبة-آزوف-يتظاهر-بأنه-مريض-عقليا-ليغادر-المستشفى-في-ماريوبول-1061239628.html

ضابط في كتيبة "آزوف" يتظاهر بأنه مريض عقليا ليغادر المستشفى في ماريوبول

ضابط في كتيبة "آزوف" يتظاهر بأنه مريض عقليا ليغادر المستشفى في ماريوبول

تظاهر ضابط في "كتيبة آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) بأنه مريض عقلياً من أجل مغادرة المستشفى في ماريوبول. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T16:24+0000

2022-04-15T16:24+0000

2022-04-15T16:24+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الجيش الروسي

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وقال مصدر في الجيش الروسي لموقع "إزفستيا": "تم إحضار مقدم من "كتيبة آزوف" لتنظيف أحد مباني مستشفى ماريوبول، حيث يوجد قسم الطب النفسي".وأضاف المصدر: "حاول الضابط التصرف كالمجنون، وقال الطاقم الطبي إنه مجرد شخص مريض كانوا يعتنون به، لكن عند اكتشاف وشم "كولوفرات" على جسده آثار الريبة ما جعله تحت المراقبة".وتابع المصدر، ومن خلال تفحص الوثائق تبين بأنه مقدم في كتيبة آزوف" (المحظورة في روسيا) وأن الطاقم الطبي حاول إخراجه من المستشفى".اتهمت وزارة الدفاع الروسية، نظام كييف بأنه يحاول بكل الطرق إجلاء قادة نظام آزوف القومي والمقاتلين الأجانب من ماريوبول.وأضافت في بيان أنه "في مساء يوم 8 أبريل/نيسان، جرت محاولة فاشلة لإجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر، حيث تم استخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المخصصة لميناء فاليتا وهي تحمل العلم المالطي".وتقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية على طول الممرات الإنسانية للخروج من ماريوبول بفحص الرجال، للتأكد من عدم حوزتهم على آثار أسلحة وذخيرة، أو الوشوم التي تحدد الانتماء إلى القوات المسلحة الأوكرانية أو الكتائب القومية.هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.

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الجيش الروسي