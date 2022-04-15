https://arabic.sputniknews.com/20220415/ضبط-عريس-يمني-في-سابع-نومة-بعدما-حبس-زوجته-داخل-حمام-فندق-كيف-عرف-الأمن-1061239935.html

ضبط عريس "في سابع نومة" بعدما حبس زوجته داخل حمام فندق... الأمن اقتحم الغرفة

ضبط عريس "في سابع نومة" بعدما حبس زوجته داخل حمام فندق... الأمن اقتحم الغرفة

في واقعة غريبة، قضى عريس يمني ليلته الأولى في السجن، جراء ما فعله بزوجته الثانية في غرفة بأحد الفنادق، في تعز. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T16:30+0000

2022-04-15T16:30+0000

2022-04-15T16:30+0000

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بعدما دخل العريس الذي هو في العقد الخامس من عمره هو وزوجته "الثانية" إلى غرفتهما في الفندق، دخلت العروس الحمام، فأغلق الزوج الباب عليها، ثم استلقى على سريره ونام.وظلت الزوجة تصرخ وتتوسل إليه ليفتح الباب لكنه كان قد صار في "سابع نومة".وذكر شهود أن عناصر الأمن الذين فتشوا غرفته تورطوا بسرقة مبلغ "لا بأس به" من العريس، الذي رفع عليهم لاحقا دعوى قضائية.وتقدم الرجل بعد إخلاء سبيله بشكوى ضد أفراد الأمن الذين اقتحموا غرفته وقاموا بكسر الباب، متهما إياهم بسرقة 19 ألف ريال.وبعد حجز العروسين والتحقيق معهما تم ترحيلهما إلى النيابة التي أفرجت عنهما لعدم وجود قضية جنائية تستحق أن تأخذ مسارا قضائيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/رجل-يحاول-اختطاف-امرأة-بالخطأ-بعد-أن-خلط-بينها-وبين-زوجته-1060107941.html

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