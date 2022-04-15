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https://arabic.sputniknews.com/20220415/ضبط-عريس-يمني-في-سابع-نومة-بعدما-حبس-زوجته-داخل-حمام-فندق-كيف-عرف-الأمن-1061239935.html
ضبط عريس "في سابع نومة" بعدما حبس زوجته داخل حمام فندق... الأمن اقتحم الغرفة
ضبط عريس "في سابع نومة" بعدما حبس زوجته داخل حمام فندق... الأمن اقتحم الغرفة
في واقعة غريبة، قضى عريس يمني ليلته الأولى في السجن، جراء ما فعله بزوجته الثانية في غرفة بأحد الفنادق، في تعز. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:30+0000
2022-04-15T16:30+0000
مجتمع
منوعات
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بعدما دخل العريس الذي هو في العقد الخامس من عمره هو وزوجته "الثانية" إلى غرفتهما في الفندق، دخلت العروس الحمام، فأغلق الزوج الباب عليها، ثم استلقى على سريره ونام.وظلت الزوجة تصرخ وتتوسل إليه ليفتح الباب لكنه كان قد صار في "سابع نومة".وذكر شهود أن عناصر الأمن الذين فتشوا غرفته تورطوا بسرقة مبلغ "لا بأس به" من العريس، الذي رفع عليهم لاحقا دعوى قضائية.وتقدم الرجل بعد إخلاء سبيله بشكوى ضد أفراد الأمن الذين اقتحموا غرفته وقاموا بكسر الباب، متهما إياهم بسرقة 19 ألف ريال.وبعد حجز العروسين والتحقيق معهما تم ترحيلهما إلى النيابة التي أفرجت عنهما لعدم وجود قضية جنائية تستحق أن تأخذ مسارا قضائيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/رجل-يحاول-اختطاف-امرأة-بالخطأ-بعد-أن-خلط-بينها-وبين-زوجته-1060107941.html
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مجتمع, منوعات

ضبط عريس "في سابع نومة" بعدما حبس زوجته داخل حمام فندق... الأمن اقتحم الغرفة

16:30 GMT 15.04.2022
© Photo / Vera Davidova / International Photography Awardsصورة بعنوان "الحب"، للمصور الألماني فيرا دافيدوفا، التي فازت بالمركز الأول في فئة "الأشخاص/ الزفاف" للمصورين المحترفين في مسابقة "جوائز التصوير الدولية 2020"
صورة بعنوان الحب، للمصور الألماني فيرا دافيدوفا، التي فازت بالمركز الأول في فئة الأشخاص/ الزفاف للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Photo / Vera Davidova / International Photography Awards
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في واقعة غريبة، قضى عريس يمني ليلته الأولى في السجن، جراء ما فعله بزوجته الثانية في غرفة بأحد الفنادق، في تعز.
بعدما دخل العريس الذي هو في العقد الخامس من عمره هو وزوجته "الثانية" إلى غرفتهما في الفندق، دخلت العروس الحمام، فأغلق الزوج الباب عليها، ثم استلقى على سريره ونام.
وظلت الزوجة تصرخ وتتوسل إليه ليفتح الباب لكنه كان قد صار في "سابع نومة".

واصلت العروس صراخها وطرق الباب، حتى سمعها موظفو الفندق، فأبلغوا الأمن الجنائي الذي وصل فاقتحم الباب، ليجد العريس مستلقيا على السرير، بينما كانت الزوجة تصرخ من الحمام طالبة المساعدة، وفقا لوسائل إعلام يمنية.

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هنا، أيقظ أفراد الأمن العريس وهو في حالة ذهول من وجودهم هم وموظفي الفندق داخل غرفته، قبل أن يتم اقتياده وزوجته إلى مركز البحث بهدف التحقيق.
وذكر شهود أن عناصر الأمن الذين فتشوا غرفته تورطوا بسرقة مبلغ "لا بأس به" من العريس، الذي رفع عليهم لاحقا دعوى قضائية.
وتقدم الرجل بعد إخلاء سبيله بشكوى ضد أفراد الأمن الذين اقتحموا غرفته وقاموا بكسر الباب، متهما إياهم بسرقة 19 ألف ريال.
وبعد حجز العروسين والتحقيق معهما تم ترحيلهما إلى النيابة التي أفرجت عنهما لعدم وجود قضية جنائية تستحق أن تأخذ مسارا قضائيا.
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