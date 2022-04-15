عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/عبد-اللهيان-يبحث-مع-إسماعيل-هنية-آخر-التطورات-بشأن-الاعتداء-على-المسجد-الأقصى-والمصلين-1061240636.html
عبد اللهيان يبحث مع إسماعيل هنية آخر التطورات بشأن الاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين
عبد اللهيان يبحث مع إسماعيل هنية آخر التطورات بشأن الاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين
بحث وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، آخر التطورات بشأن الهجوم الإسرائيلي على المسجد الأقصى،... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:46+0000
2022-04-15T16:46+0000
العالم
إيران
إسماعيل هنية
حسين أمير عبد اللهيان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_81334c33aad438d1d68305c30a01cbb5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "وزير الخارجية الإيراني أكد أن: ما حدث في المسجد الأقصى يظهر المقاومة الحية والمتنامية للشعب الفلسطيني البطل والشجاع وعجز الصهاينة أمامه".وأضاف" "لا شك أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يصمد أمام انتفاضة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي خلقت ملحمة عملية سيف القدس".وأكد أن "المقاومة اليوم في أفضل حالاتها، والكيان الإرهابي الصهيوني في أضعف حالاته".وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد إقامة دولة فلسطينية موحدة على امتداد الأرض التاريخية لفلسطين وعاصمتها القدس الشريف".وأشار عبد اللهيان إلى "استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإدانة ووقف اغتصاب كيان الاحتلال في القدس".واعتبر وزير الإيراني "اعتداء الكيان الصهيوني على المصلين وتدنيس المسجد الأقصى من الآثار السلبية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي المزيف"، وأردف: "يجب دعم المقاومين الذين يقاومون مغتصبي القدس الشريف والأراضي الفلسطينية".رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بدوره أكد أن "فلسطين أمام خيارين إما تهويد المسجد الأقصى أو المقاومة ضد الكيان الصهيوني، واختار الشعب الفلسطيني وجماعات المقاومة طريق المقاومة بالقوة وتضحية الشهداء".وشكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للقضية المقدسة لفلسطين والقدس الشريف والمسجد الأقصى، ودعا إلى زيادة المشاورات الدبلوماسية على مستوى الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي.وأدانت دول عربية وإسلامية، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وما أسفر عن إصابة واعتقال المئات من المُصلين.ودعت دول عربية، ومنظمات إسلامية إلى ضرورة وقف اعتداءات الإسرائيليين على المسجد الأقصى، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/السلطة-الفلسطينية-تدين-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-للمسجد-الأقصى-وتدعو-لتوفير-حماية-دولية-1061232557.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_182bf5cb40c5f5fc7c2c9cbea9ef842f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, إسماعيل هنية, حسين أمير عبد اللهيان

عبد اللهيان يبحث مع إسماعيل هنية آخر التطورات بشأن الاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين

16:46 GMT 15.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، آخر التطورات بشأن الهجوم الإسرائيلي على المسجد الأقصى، معربا عن استنكار وإدانة بلاده لهذه التصرف.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "وزير الخارجية الإيراني أكد أن: ما حدث في المسجد الأقصى يظهر المقاومة الحية والمتنامية للشعب الفلسطيني البطل والشجاع وعجز الصهاينة أمامه".

وأضاف" "لا شك أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يصمد أمام انتفاضة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي خلقت ملحمة عملية سيف القدس".

وأكد أن "المقاومة اليوم في أفضل حالاتها، والكيان الإرهابي الصهيوني في أضعف حالاته".

وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد إقامة دولة فلسطينية موحدة على امتداد الأرض التاريخية لفلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار عبد اللهيان إلى "استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإدانة ووقف اغتصاب كيان الاحتلال في القدس".

واعتبر وزير الإيراني "اعتداء الكيان الصهيوني على المصلين وتدنيس المسجد الأقصى من الآثار السلبية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي المزيف"، وأردف: "يجب دعم المقاومين الذين يقاومون مغتصبي القدس الشريف والأراضي الفلسطينية".

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بدوره أكد أن "فلسطين أمام خيارين إما تهويد المسجد الأقصى أو المقاومة ضد الكيان الصهيوني، واختار الشعب الفلسطيني وجماعات المقاومة طريق المقاومة بالقوة وتضحية الشهداء".

وشكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للقضية المقدسة لفلسطين والقدس الشريف والمسجد الأقصى، ودعا إلى زيادة المشاورات الدبلوماسية على مستوى الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأدانت دول عربية وإسلامية، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وما أسفر عن إصابة واعتقال المئات من المُصلين.

ودعت دول عربية، ومنظمات إسلامية إلى ضرورة وقف اعتداءات الإسرائيليين على المسجد الأقصى، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة.
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
السلطة الفلسطينية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتدعو لتوفير حماية دولية
13:45 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала