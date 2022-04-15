عضو كنيست يهدد بالاستقالة من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على خلفية اقتحام الشرطة للمسجد الأقصى
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli فلسطينيون يقومون بالتنظيف والترتيب داخل المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام الاحتلال له.
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
هدد عضو الكنيست مازن غنايم، عن القائمة العربية الموحدة، بالخروج من الائتلاف الإسرائيلي في حال عدم وقف الأعمال الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن مازن غنايم، عضو القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، أنه سيخرج من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بقيادة نفتالي بينيت في حال استمرار الأعمال الاستفزازية من قبل الشرطة في المسجد الأقصى المبارك.
ח"כ גנאים מרע"מ במכתב לבנט: "אם לא תופסק פעילות כוחות הביטחון באל-אקצא, אפרוש מהקואליציה" pic.twitter.com/EzqGycTwrt— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 15, 2022
وبعث مازن غنايم بتهديده هذا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قائلا له: "أوقفوا عمليات الشرطة في الأقصى وإلا سأستقيل من التحالف".
وكان بينيت قد أجرى، قبل قليل، تقييما للوضع في المسجد الأقصى المبارك، على خلفية اقتحام الشرطة والجيش الإسرائيليين لباحات المسجد.
הערכת מצב בבסיס יחידת המסתערבים של מג״ב עם מפכ"ל המשטרה ושר הבט״פ לגבי הר הבית והיערכות בשאר הארץ.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 15, 2022
פועלים להעניק ביטחון לאזרחי ישראל. pic.twitter.com/foc0sXzqMf
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه يجري، في هذه الآونة، تقييما للوضع في المسجد الأقصى، بمشاركة وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ومفوض الشرطة وقائد شرطة الحدود.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتلقى آخر المستجدات حول الأحداث في المسجد الأقصى، بالتوازي مع زيارته للوحدة السرية لشرطة الحدود، وأنه احتفل مع قيادتها وقواتها بـ"عيد الفصح" اليهودي.
قوات الاحتلال تدفع بالشيوخ على بوابات الأقصى— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 15, 2022
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وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عداد المصابين بين صفوف الفلسطينيين إلى 152 شخصا، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أداء الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
جانب من المواجهات العنيفة التي اندلعت في #المسجد_الأقصى مع ساعات الصباح الأولى pic.twitter.com/FIocQBUAuw— 48 الإخبارية (@48nnews) April 15, 2022
وأكدت الوكالة إصابة أكثر من 152 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر، وأعداد المصابين في زيادة مطردة، في وقت تمنع السلطات الإسرائيلية نقلهما إلى المستشفى.
وبدورها، أسرعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس في إقامة مستشفى ميداني داخل المسجد الأقصى، مؤكدة أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 152 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، وتركزت معظم الإصابات في المناطق العلوية من الجسم.
ח"כ גנאים: "במידה ולא תופסק פעילות כוחות הביטחון במסגד אל-אקצא לאלתר אני רואה את עצמי מחוץ לקואליציה"— חדשות 13 (@newsisrael13) April 15, 2022
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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/3hSpkWoRGs
ولاحقت القوات الإسرائيلية المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، فيما يزال عدد من المصلين محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
وأطلقت القوات نفسها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.