https://arabic.sputniknews.com/20220415/فرنسا-تنقل-سفارتها-من-لفيف-إلى-كييف--1061210536.html
فرنسا تنقل سفارتها من لفيف إلى كييف
فرنسا تنقل سفارتها من لفيف إلى كييف
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أبلغ نظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال محادثة هاتفية يوم الخميس بقرار نقل سفارة البلاد... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T01:46+0000
2022-04-15T01:46+0000
2022-04-15T01:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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باريس - سبوتنيك. وقالت الوزارة الفرنسية في بيان: "أبلغ الوزير زميله الأوكراني بالقرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بنقل السفارة الفرنسية في أوكرانيا إلى كييف من لفيف، حيث كانت منذ أوائل مارس".وقالت الوزارة في بيان إن هذا النقل سيتم قريبا جدا وسيسمح بزيادة تعميق دعم فرنسا لأوكرانيا".كما ناقش الوزيران المساعدات الإنسانية والعسكرية لكييف، بحسب البيان.وفي 1 مارس، أعلن لو دريان نقل السفارة الفرنسية من كييف إلى لفيف بسبب مخاوف أمنية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/فرنسا-حرب-أوكرانيا-قد-تتسبب-في-أزمة-غذاء-عالمية-1060170169.html
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أخبار أوكرانيا
فرنسا تنقل سفارتها من لفيف إلى كييف
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أبلغ نظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال محادثة هاتفية يوم الخميس بقرار نقل سفارة البلاد إلى كييف من لفيف.
باريس - سبوتنيك
. وقالت الوزارة الفرنسية في بيان: "أبلغ الوزير زميله الأوكراني بالقرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بنقل السفارة الفرنسية في أوكرانيا إلى كييف من لفيف، حيث كانت منذ أوائل مارس".
وقالت الوزارة في بيان إن هذا النقل سيتم قريبا جدا وسيسمح بزيادة تعميق دعم فرنسا لأوكرانيا".
كما ناقش الوزيران المساعدات الإنسانية والعسكرية لكييف، بحسب البيان.
وفي 1 مارس، أعلن لو دريان نقل السفارة الفرنسية من كييف إلى لفيف بسبب مخاوف أمنية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.