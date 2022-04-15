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قائد عسكري إيراني: حدودنا الشرقية تحت السيطرة الكاملة للجيش
قائد عسكري إيراني: حدودنا الشرقية تحت السيطرة الكاملة للجيش
قال العميد رضا أذريان، قائد المقر الإقليمي للقوة البرية للجيش الإيراني شمال شرقي البلاد، اليوم الجمعة، إن الحدود الشرقية للبلاد تحت السيطرة الكاملة للجيش. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:50+0000
2022-04-15T13:50+0000
إيران
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وأكد العميد رضا أذريان أن سيطرة الجيش الإيراني للحدود الشرقية للبلاد تتم بواسطة منظومات الرصد والمراقبة والتجهيزات والأسلحة المتطورة، وهي الأجهزة التي تمكن الجيش من رصد الجانب الآخر من الحدود.وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد رضا أذريان جاءت قبيل مراسم صلاة الجمعة في مدينة مشهد، موضحا عدم وجود أي خطر يهدد الحدود الشرقية الإيرانية، وأن القوة البرية للجيش الإيراني تقوم بفحص ورصد الحدود إلى جانب قوات حرس الحدود.وتطرق العميد رضا أذريان، قائد المقر الإقليمي للقوة البرية للجيش الإيراني شمال شرقي البلاد، إلى تشكيل منظمات جهاد الاكتفاء في الجيش، مشيرا إلى أن قوات الجيش وخاصة البرية والجوية والدفاع الجوي ليست بحاجة إلى أي بلد آخر.وجدد المسوؤل العسكري الإيراني التأكيد على أن إيران تقوم بتصنيع الطائرة الحربية (أورهال) محليا، إضافة إلى أنواع الطائرات المسيرة الأخرى، بعيدة المدى.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الجيش-الإيراني-سنكون-من-بين-مصدري-الأسلحة-إذا-ألغيت-عقوبات-أمريكا-المجرمة-1058156794.html
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إيران, أخبار العالم الآن

قائد عسكري إيراني: حدودنا الشرقية تحت السيطرة الكاملة للجيش

13:50 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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قال العميد رضا أذريان، قائد المقر الإقليمي للقوة البرية للجيش الإيراني شمال شرقي البلاد، اليوم الجمعة، إن الحدود الشرقية للبلاد تحت السيطرة الكاملة للجيش.
وأكد العميد رضا أذريان أن سيطرة الجيش الإيراني للحدود الشرقية للبلاد تتم بواسطة منظومات الرصد والمراقبة والتجهيزات والأسلحة المتطورة، وهي الأجهزة التي تمكن الجيش من رصد الجانب الآخر من الحدود.
محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
الجيش الإيراني: سنكون من بين مصدري الأسلحة إذا ألغيت عقوبات أمريكا "المجرمة"
7 فبراير, 18:44 GMT
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد رضا أذريان جاءت قبيل مراسم صلاة الجمعة في مدينة مشهد، موضحا عدم وجود أي خطر يهدد الحدود الشرقية الإيرانية، وأن القوة البرية للجيش الإيراني تقوم بفحص ورصد الحدود إلى جانب قوات حرس الحدود.
وتطرق العميد رضا أذريان، قائد المقر الإقليمي للقوة البرية للجيش الإيراني شمال شرقي البلاد، إلى تشكيل منظمات جهاد الاكتفاء في الجيش، مشيرا إلى أن قوات الجيش وخاصة البرية والجوية والدفاع الجوي ليست بحاجة إلى أي بلد آخر.
وجدد المسوؤل العسكري الإيراني التأكيد على أن إيران تقوم بتصنيع الطائرة الحربية (أورهال) محليا، إضافة إلى أنواع الطائرات المسيرة الأخرى، بعيدة المدى.
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