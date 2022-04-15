https://arabic.sputniknews.com/20220415/قائد-عسكري-إيراني-حدودنا-الشرقية-تحت-السيطرة-الكاملة-للجيش-1061234289.html

قائد عسكري إيراني: حدودنا الشرقية تحت السيطرة الكاملة للجيش

قائد عسكري إيراني: حدودنا الشرقية تحت السيطرة الكاملة للجيش

قال العميد رضا أذريان، قائد المقر الإقليمي للقوة البرية للجيش الإيراني شمال شرقي البلاد، اليوم الجمعة، إن الحدود الشرقية للبلاد تحت السيطرة الكاملة للجيش. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

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وأكد العميد رضا أذريان أن سيطرة الجيش الإيراني للحدود الشرقية للبلاد تتم بواسطة منظومات الرصد والمراقبة والتجهيزات والأسلحة المتطورة، وهي الأجهزة التي تمكن الجيش من رصد الجانب الآخر من الحدود.وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد رضا أذريان جاءت قبيل مراسم صلاة الجمعة في مدينة مشهد، موضحا عدم وجود أي خطر يهدد الحدود الشرقية الإيرانية، وأن القوة البرية للجيش الإيراني تقوم بفحص ورصد الحدود إلى جانب قوات حرس الحدود.وتطرق العميد رضا أذريان، قائد المقر الإقليمي للقوة البرية للجيش الإيراني شمال شرقي البلاد، إلى تشكيل منظمات جهاد الاكتفاء في الجيش، مشيرا إلى أن قوات الجيش وخاصة البرية والجوية والدفاع الجوي ليست بحاجة إلى أي بلد آخر.وجدد المسوؤل العسكري الإيراني التأكيد على أن إيران تقوم بتصنيع الطائرة الحربية (أورهال) محليا، إضافة إلى أنواع الطائرات المسيرة الأخرى، بعيدة المدى.

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