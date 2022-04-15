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كوريا الجنوبية تستعد لإلغاء الحجر الصحي لمصابي كورونا
كوريا الجنوبية تستعد لإلغاء الحجر الصحي لمصابي كورونا
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن البلاد تستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد انخفاض موجة كورونا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:53+0000
2022-04-15T08:53+0000
العالم
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا
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وبحسب "يونهاب"، كشفت الحكومة أنها ستلغي الحجر الصحي الإلزامي لمصابي فيروس كورونا اعتبارا من أواخر مايو/أيار، الذي ما زال يمتد إلى سبعة أيام لمصابي كورونا.وأضافت أنها ستقلل تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بكورونا بدرجة واحدة بدءا من يوم 25 من الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة للمرضى بتلقي العلاج في العيادات والمستشفيات المحلية، وذلك بعد مرور فترة انتقالية لمدة 4 أسابيع لتعديل النظام الصحي.وتصنف كوريا الجنوبية فيروس كورونا على أنه "مرض معدٍ من الفئة الأولى"، وهي أعلى فئة في التصنيف ذي المستويات الأربعة، ويشمل أمراض خطيرة أخرى مثل "إيبولا" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في حين تشير التوقعات إلى أن البلاد ستجعل فيروس كورونا كفئة ثانية في يوم 23 مايو/ أيار في حال سارت الفترة الانتقالية بشكل جيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يطالب-بتعويض-صغار-التجار-المتضررين-من-كورونا-1060109267.html
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العالم, كوريا الجنوبية, فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تستعد لإلغاء الحجر الصحي لمصابي كورونا

08:53 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesعمليات التعقيم والتطهير في كوريا الجنوبية، كورونا  9 مارس 2020
عمليات التعقيم والتطهير في كوريا الجنوبية، كورونا  9 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن البلاد تستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد انخفاض موجة كورونا.
وبحسب "يونهاب"، كشفت الحكومة أنها ستلغي الحجر الصحي الإلزامي لمصابي فيروس كورونا اعتبارا من أواخر مايو/أيار، الذي ما زال يمتد إلى سبعة أيام لمصابي كورونا.
وأضافت أنها ستقلل تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بكورونا بدرجة واحدة بدءا من يوم 25 من الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة للمرضى بتلقي العلاج في العيادات والمستشفيات المحلية، وذلك بعد مرور فترة انتقالية لمدة 4 أسابيع لتعديل النظام الصحي.
يون سوك يول، الرئيس الجديد المنتخب عن حزب سلطة الشعب لحزب سلطة الشعب المعارض، والذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية، يحمل باقات زهور حيث يهنئه أعضاء الحزب والمشرعون في الجمعية الوطنية في سئول، كوريا الجنوبية في 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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وتصنف كوريا الجنوبية فيروس كورونا على أنه "مرض معدٍ من الفئة الأولى"، وهي أعلى فئة في التصنيف ذي المستويات الأربعة، ويشمل أمراض خطيرة أخرى مثل "إيبولا" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في حين تشير التوقعات إلى أن البلاد ستجعل فيروس كورونا كفئة ثانية في يوم 23 مايو/ أيار في حال سارت الفترة الانتقالية بشكل جيد.
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