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لابيد: إسرائيل تكفل حرية العبادة للجميع وهدفنا إقامة الصلوات في هدوء
لابيد: إسرائيل تكفل حرية العبادة للجميع وهدفنا إقامة الصلوات في هدوء
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن "أعمال الشغب لا تغتفر"، وذلك بعد اشتباكات بين الشرطة والمصلين الفلسطينيين في القدس صباح اليوم... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:28+0000
2022-04-15T15:28+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف لابيد أن "إسرائيل تكفل حرية العبادة لأبناء جميع الديانات في القدس وهدفنا هو أداء الجميع لصلاته في هدوء بشهر رمضان"، لافتا إلى أن "أعمال الشغب التي حلت صباح اليوم في الحرم القدسي هي عمل لا يغتفر ويتعارض مع روح الأديان التي نؤمن بها"، وفقا لموقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس، وذلك بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان.وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لـ"رويترز" إن الوضع "خطير جدا تم اقتحام المسجد للمرة الثالثة وهناك إصابة خطرة يجب إخراجها من المسجد".وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها".وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "المطلوب التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة".وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة: "الاحتلال الإسرائيلي... يتحمل كل ما يترتب على ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/السلطة-الفلسطينية-تدين-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-للمسجد-الأقصى-وتدعو-لتوفير-حماية-دولية-1061232557.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد: إسرائيل تكفل حرية العبادة للجميع وهدفنا إقامة الصلوات في هدوء

15:28 GMT 15.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن "أعمال الشغب لا تغتفر"، وذلك بعد اشتباكات بين الشرطة والمصلين الفلسطينيين في القدس صباح اليوم الجمعة.
وأضاف لابيد أن "إسرائيل تكفل حرية العبادة لأبناء جميع الديانات في القدس وهدفنا هو أداء الجميع لصلاته في هدوء بشهر رمضان"، لافتا إلى أن "أعمال الشغب التي حلت صباح اليوم في الحرم القدسي هي عمل لا يغتفر ويتعارض مع روح الأديان التي نؤمن بها"، وفقا لموقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
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وتابع: "الصلة بين عيد الفصح ورمضان وعيد القيامة تشير إلى العوامل المشتركة بين شعبنا، ويجب في هذا الإطار ألا نسمح لأي شخص بتحويل هذه العوامل لتكون منبرا للكراهية والتحريض والعنف".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس، وذلك بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان.
وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لـ"رويترز" إن الوضع "خطير جدا تم اقتحام المسجد للمرة الثالثة وهناك إصابة خطرة يجب إخراجها من المسجد".

وأضاف: "القوات الإسرائيلية أخرجت كل الموجودين في ساحات المسجد من رجال ونساء وهناك بعض الشبان محاصرون في المسجد القبلي... الوضع يزداد سوءا".

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وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها".
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "المطلوب التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة".
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة: "الاحتلال الإسرائيلي... يتحمل كل ما يترتب على ذلك".
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