https://arabic.sputniknews.com/20220415/لماذا-يستخدم-بايدن-خطابا-شديد-اللهجة-ضد-روسيا؟-1061235604.html

لماذا يستخدم بايدن خطابا شديد اللهجة ضد روسيا؟

لماذا يستخدم بايدن خطابا شديد اللهجة ضد روسيا؟

يلجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاباته إلى استخدام لغة شديد اللهجة ضد روسيا، لتحويل الانتباه عن مشاكل الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على تصنيفه، وفق ما ذكرته... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T14:42+0000

2022-04-15T14:42+0000

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وأوضحت الصحيفة أنه على وجه الخصوص، لهذا الغرض، استخدم جو بايدن مصطلح "الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. وتابعت الصحيفة: "استخدم بايدن مصطلح " الإبادة الجماعية" بشكل خفيف وعادي، دون دليل قاطع. كما تعرض لانتقادات بسبب عدم كفاءة إدارته في إدارة الولايات المتحدة، فقد صنف بايدن روسيا بشكل غامض لتحويل انتباه الناس عن الاقتصاد الأمريكي الراكد"، مضيفة أنه بهذه الطريقة "حاول إنقاذ مكانته وحياته السياسية".اقرأ أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022وفقًا للأستاذ بجامعة فودان، شين يي، الذي تم اقتباس كلماته في المقال، فإن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" أصبح أداة للولايات المتحدة لتحقيق أهدافها السياسية، و"قليلون الآن سيأخذون هذه [مثل هذه التصريحات] على محمل الجد". وخلص إلى أن "الولايات المتحدة لم تكن أبداً مثالاً للعدالة، وصياغتها ليست مقدسة. يجب تحديد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية على أساس الحقائق، وليس على أساس ما ستقوله الولايات المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال الثلاثاء الماضي، للصحفيين إن الأحداث في أوكرانيا تبدو بالنسبة له بمثابة إبادة جماعية، لكنه أبدى تحفظًا، مشيرًا إلى أنه يتعين على المحامين على المستوى الدولي تقييم ما يحدث. وأشار السكرتير الصحفي الروسي دميتري بيسكوف، في تعليقه على كلام بايدن، إلى أن الكرملين لا يوافق بشكل قاطع على مثل هذه التصريحات.

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