https://arabic.sputniknews.com/20220415/لوبان-تريد-إنهاء-التعاون-العسكري-الفرنسي-مع-ألمانيا-1061242901.html
لوبان تريد إنهاء التعاون العسكري الفرنسي مع ألمانيا
لوبان تريد إنهاء التعاون العسكري الفرنسي مع ألمانيا
دعت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني مارين لوبان، اليوم الجمعة، إلى إنهاء التعاون الفرنسي في تصنيع الأسلحة مع ألمانيا بسبب الاختلافات في الرؤية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T18:42+0000
2022-04-15T18:42+0000
2022-04-15T18:42+0000
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
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باريس - سبوتنيك. في 10 أبريل/ نيسان، أجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتصدر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون السباق بنسبة 27.84% من الأصوات، تليه لوبان بنسبة 23.15%.فيما حصل المرشح الرئاسي من أقصى اليسار جان لوك ميلينشون على 21.95%، وبذلك ستواجه لوبان ماكرون مرة أخرى في جولة الإعادة التي ستقام في 24 من الشهر الجاري.قالت لوبان في مقابلة مع تلفزيون "بي إم إف" الفرنسي: "ما أريد أن أنهيه؛ هو التعاون الصناعي في مجال الأسلحة، والسبب بسيط، في الواقع - ألمانيا لديها رؤية مختلفة تماما، والتي تختلف اختلافا جذريا عن فلسفتنا".تعمل فرنسا وألمانيا حاليا معا على برنامج "نظام الطيران القتالي المستقبلي" لتطوير عدد من التقنيات الجوية الجديدة، بما في ذلك طائرة مقاتلة جديدة، لتعزيز قدراتهما القتالية الجوية، وتعملان أيضا على تطوير دبابة جديدة.في وقت سابق، قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية، إنه إذا تم انتخابها رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من حلف "الناتو"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/مارين-لوبان-ترفض-وصف-الصراع-في-أوكرانيا-بأنه-إبادة-جماعية-فيديو-1061182945.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا
لوبان تريد إنهاء التعاون العسكري الفرنسي مع ألمانيا
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دعت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني مارين لوبان، اليوم الجمعة، إلى إنهاء التعاون الفرنسي في تصنيع الأسلحة مع ألمانيا بسبب الاختلافات في الرؤية.
باريس - سبوتنيك
. في 10 أبريل/ نيسان، أجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتصدر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون السباق بنسبة 27.84% من الأصوات، تليه لوبان بنسبة 23.15%.
فيما حصل المرشح الرئاسي من أقصى اليسار جان لوك ميلينشون على 21.95%، وبذلك ستواجه لوبان ماكرون مرة أخرى في جولة الإعادة التي ستقام في 24 من الشهر الجاري.
قالت لوبان في مقابلة مع تلفزيون "بي إم إف" الفرنسي: "ما أريد أن أنهيه؛ هو التعاون الصناعي في مجال الأسلحة، والسبب بسيط، في الواقع - ألمانيا لديها رؤية مختلفة تماما، والتي تختلف اختلافا جذريا عن فلسفتنا".
تعمل فرنسا وألمانيا حاليا معا على برنامج "نظام الطيران القتالي المستقبلي" لتطوير عدد من التقنيات الجوية الجديدة، بما في ذلك طائرة مقاتلة جديدة، لتعزيز قدراتهما القتالية الجوية، وتعملان أيضا على تطوير دبابة جديدة.
في وقت سابق، قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية، إنه إذا تم انتخابها رئيسة فإن فرنسا ستنسحب
من حلف "الناتو"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي.