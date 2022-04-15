https://arabic.sputniknews.com/20220415/متظاهرون-ضد-تغير-المناخ-يغلقون-جسورا-في-لندن-ومحطات-وقود-1061239805.html
متظاهرون ضد تغير المناخ يغلقون جسورا في لندن ومحطات وقود
متظاهرون ضد تغير المناخ يغلقون جسورا في لندن ومحطات وقود
تسبب متظاهرون معارضون للتغير المناخي في عرقلة حركة المرور في العاصمة البريطانية، لندن، حيث أغلقوا أربعة جسور اليوم الجمعة، بينما واصل نشطاء آخرون أسابيع من... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:26+0000
2022-04-15T16:26+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن مئات المتظاهرين ملأوا السيارات والحافلات ذات الطابقين الحمراء على طول الطرق، مطالبين بإنهاء الاستثمارات الجديدة في مجال الوقود الأحفوري، فيما قالت شرطة العاصمة إن المتظاهرين تتسببوا في تعطيل حركة المرور في جميع أنحاء وسط لندن.يشار إلى أن هذه المظاهرات تأتي كجزء من حركة النشاط في مجال حماية المناخ المتنامية في بريطانيا للضغط على الحكومة لتمويل منازل أكثر ملاءمة للبيئة في استخدام الطاقة. ردا على ذلك، اتخذت حكومة المحافظين تدابير للحد من الاحتجاجات التخريبية، وهي خطوة أثارت جدلا حول حرية التعبير.وتم القبض على أكثر من 600 شخص خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تسلق نشطاء بيئيون ناقلات النفط، واعتصموا في المباني وأغلقوا الطرق في مستودعات النفط في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتطالب مجموعة "امنعوا النفط فورا" (Just Stop Oil)، الحكومة بوقف أي مشاريع نفط وغاز جديدة.واستمرت الاحتجاجات اليوم الجمعة في عدة مناطق في جنوب شرق ووسط إنجلترا على الرغم من الأوامر، مع اعتقال العشرات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
متظاهرون ضد تغير المناخ يغلقون جسورا في لندن ومحطات وقود
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تسبب متظاهرون معارضون للتغير المناخي في عرقلة حركة المرور في العاصمة البريطانية، لندن، حيث أغلقوا أربعة جسور اليوم الجمعة، بينما واصل نشطاء آخرون أسابيع من التظاهرات التي استهدفت محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن مئات المتظاهرين ملأوا السيارات والحافلات ذات الطابقين الحمراء على طول الطرق، مطالبين بإنهاء الاستثمارات الجديدة في مجال الوقود الأحفوري، فيما قالت شرطة العاصمة إن المتظاهرين تتسببوا في تعطيل حركة المرور في جميع أنحاء وسط لندن.
يشار إلى أن هذه المظاهرات تأتي كجزء من حركة النشاط في مجال حماية المناخ
المتنامية في بريطانيا للضغط على الحكومة لتمويل منازل أكثر ملاءمة للبيئة في استخدام الطاقة. ردا على ذلك، اتخذت حكومة المحافظين تدابير للحد من الاحتجاجات التخريبية، وهي خطوة أثارت جدلا حول حرية التعبير.
وتم القبض على أكثر من 600 شخص خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تسلق نشطاء بيئيون ناقلات النفط، واعتصموا في المباني وأغلقوا الطرق في مستودعات النفط في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتطالب مجموعة "امنعوا النفط فورا" (Just Stop Oil)، الحكومة بوقف أي مشاريع نفط وغاز جديدة.
من جانبه، قال وزير الطاقة البريطاني جريج هاندز: "بينما نقدّر الحق في الاحتجاج السلمي، من المهم ألا تسبب هذه الأمور تعطيلا لحياة الناس اليومية ''، وأضاف إن العديد من الشركات قد مُنحت أوامر قضائية تحد من تصرفات المتظاهرين والوصول إلى مواقعها.
واستمرت الاحتجاجات اليوم الجمعة في عدة مناطق في جنوب شرق ووسط إنجلترا على الرغم من الأوامر، مع اعتقال العشرات.