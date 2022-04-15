https://arabic.sputniknews.com/20220415/متظاهرون-ضد-تغير-المناخ-يغلقون-جسورا-في-لندن-ومحطات-وقود-1061239805.html

متظاهرون ضد تغير المناخ يغلقون جسورا في لندن ومحطات وقود

متظاهرون ضد تغير المناخ يغلقون جسورا في لندن ومحطات وقود

تسبب متظاهرون معارضون للتغير المناخي في عرقلة حركة المرور في العاصمة البريطانية، لندن، حيث أغلقوا أربعة جسور اليوم الجمعة، بينما واصل نشطاء آخرون أسابيع من... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T16:26+0000

2022-04-15T16:26+0000

2022-04-15T16:26+0000

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن مئات المتظاهرين ملأوا السيارات والحافلات ذات الطابقين الحمراء على طول الطرق، مطالبين بإنهاء الاستثمارات الجديدة في مجال الوقود الأحفوري، فيما قالت شرطة العاصمة إن المتظاهرين تتسببوا في تعطيل حركة المرور في جميع أنحاء وسط لندن.يشار إلى أن هذه المظاهرات تأتي كجزء من حركة النشاط في مجال حماية المناخ المتنامية في بريطانيا للضغط على الحكومة لتمويل منازل أكثر ملاءمة للبيئة في استخدام الطاقة. ردا على ذلك، اتخذت حكومة المحافظين تدابير للحد من الاحتجاجات التخريبية، وهي خطوة أثارت جدلا حول حرية التعبير.وتم القبض على أكثر من 600 شخص خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تسلق نشطاء بيئيون ناقلات النفط، واعتصموا في المباني وأغلقوا الطرق في مستودعات النفط في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتطالب مجموعة "امنعوا النفط فورا" (Just Stop Oil)، الحكومة بوقف أي مشاريع نفط وغاز جديدة.واستمرت الاحتجاجات اليوم الجمعة في عدة مناطق في جنوب شرق ووسط إنجلترا على الرغم من الأوامر، مع اعتقال العشرات.

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