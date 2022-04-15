https://arabic.sputniknews.com/20220415/مجلة-أمريكية-روسيا-أعادت-العالم-إلى-التعددية-القطبية-1061229625.html

مجلة أمريكية: روسيا أعادت العالم إلى التعددية القطبية

مجلة أمريكية: روسيا أعادت العالم إلى التعددية القطبية

كتب لورينزو كاميل، أن السياسة الأمريكية التقليدية، التي استندت إلى مبدأ "مجال النفوذ" الإقليمي، الموصوف في "عقيدة مونرو"، قد تطورت منذ فترة طويلة على نطاق... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T12:35+0000

2022-04-15T12:35+0000

2022-04-15T12:35+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585460_0:51:3457:1996_1920x0_80_0_0_bdda2de0b552c79ce3a0e86f1cef3294.jpg

وأشار كاتب العمود في المجلة الأمريكية "The National Interest"، إلى أن من بين القواعد العسكرية التي أقامتها دول مختلفة خارج حدودها، فإن 85% تنتمي إلى واشنطن، حيث يوجد 750 قاعدة في 80 دولة.وأشار كاميل إلى أنه "في العقود الأخيرة، حاولت نسبة كبيرة من القادة السياسيين الأفارقة والآسيويين محاربة مثل هذه الهيمنة، لكنهم إما هوجموا وطردوا عسكريًا أو عزلوا وقاطعتهم الولايات المتحدة. وهذا النموذج تغذيه باستمرار الشعارات التي غالبًا ما تروق إلى الغرائز الداخلية لملايين الأمريكيين: "هذه معركة بين الخير والشر"، "يكرهوننا بسبب قيمتنا" أو "نحن نواجه نهاية التاريخ". في الوقت نفسه، فإن إدانة أمريكا القاطعة لـ "العدوان على الدول الأجنبية"، على سبيل المثال، أوكرانيا أو اليمن، لا تتفق بأي حال من الأحوال مع تصرفات الولايات المتحدة في "منطقة مصالحها".وتابع الكاتب: "لهذا السبب، لم تنضم البلدان الأفريقية (1.2 مليار نسمة) والهند (1.4 مليار) والصين (1.4 مليار) إلى الغرب في العقوبات المناهضة لروسيا. وعلى نطاق أوسع، الممثلون السياسيون لأكبر عدد من السكان البلدان (وليس فقط "بعض الدول الاستبدادية") تنتقد بشكل متزايد النظام المالي العالمي (95% من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم محفوظة بالعملات الغربية) وتدعو إلى إعادة التفكير في العلاقات الدولية".وأنهى مقالته باقتباس من فلاديمير لينين، في إشارة إلى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا كنقطة تغيير جذري: "هناك عقود لم يحدث فيها شيء، وأسابيع تحدث فيها عقود"، مضيفا: "في العالم الحقيقي - أو في العالم الذي يتشكل الآن - لا يعد التماسك و"استبدال الأطروحة" نفس الشيء. وبعبارة أخرى، لا تكمن المشكلة في أولئك الذين يدينون بشدة جميع مجالات التأثير وأشكاله، لكن مع أولئك الذين يستخدمون لغة واضحة وقاسية فقط عندما تؤثر مجالات النفوذ والأنظمة الجيوسياسية والصراعات على مصالحهم، ويختارون بشكل انتقائي ما يثيرهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220323/صحيفة--فرض-عقوبات-ضد-روسيا-لن-يساعد-في-حل-الصراع-الحالي-1060355624.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا