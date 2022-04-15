https://arabic.sputniknews.com/20220415/محافظ-باريس-يزور-كييف-ويوقع-اتفاقية-صداقة-بين-العاصمتين-1061228818.html
محافظ باريس يزور كييف ويوقع اتفاقية صداقة بين العاصمتين
محافظ باريس يزور كييف ويوقع اتفاقية صداقة بين العاصمتين
وقع محافظ باريس آن هيدالغو ومحافظ كييف فيتالي كليتشكو اتفاقية لإقامة علاقات ودية بين العاصمتين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:21+0000
2022-04-15T12:21+0000
2022-04-15T12:21+0000
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وحسب ما كتبه كليتشكو على حسابه في التليغرام: "التقيت برئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، التي زارت كييف خلال هذا الوقت الصعب".وأكد انه قام بتوقيع اتفاقية تعاون بين العاصمتين، قائلا: "وقعت أنا وزميلتي اتفاقية لإقامة علاقات ودية بين مدينتينا - كييف وباريس".وأضاف كليتشكو أن كييف ممتنة لمكتب محافظ باريس لتقديمه المساعدة الإنسانية لكل من الأوكرانيين الذين فروا إلى فرنسا، وأولئك الذين بقوا في أوكرانيا وعاصمتها.وأشار كليتشكو إلى أن العاصمة الفرنسية هي شريك مهم لكييف، وأن الجانب الأوكراني يسعى إلى بناء علاقات اقتصادية فعالة والعمل معًا لتنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين في مختلف مجالات الحياة الحضرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/ماكرون-مصطلح-إبادة-جماعية-في-أوكرانيا-يجب-أن-يطلقه-رجال-قانون-وليس-سياسيين-1061196429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
محافظ باريس يزور كييف ويوقع اتفاقية صداقة بين العاصمتين
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وقع محافظ باريس آن هيدالغو ومحافظ كييف فيتالي كليتشكو اتفاقية لإقامة علاقات ودية بين العاصمتين.
وحسب ما كتبه كليتشكو على حسابه في التليغرام: "التقيت برئيسة بلدية باريس
آن هيدالغو، التي زارت كييف خلال هذا الوقت الصعب".
وأكد انه قام بتوقيع اتفاقية تعاون بين العاصمتين، قائلا: "وقعت أنا وزميلتي
اتفاقية لإقامة علاقات ودية بين مدينتينا - كييف وباريس".
وأضاف كليتشكو أن كييف ممتنة لمكتب محافظ باريس لتقديمه المساعدة الإنسانية لكل من الأوكرانيين الذين فروا إلى فرنسا، وأولئك الذين بقوا في أوكرانيا وعاصمتها.
وقال: "إن الرمز الساطع لشراكتنا هو الإنجاز الذي مررنا به في 22 مارس، عندما صوت مجلس مدينة باريس بالإجماع على منح وضع المواطنة الفخرية إلى كييف".
وأشار كليتشكو إلى أن العاصمة الفرنسية هي شريك مهم لكييف، وأن الجانب الأوكراني يسعى إلى بناء علاقات اقتصادية
فعالة والعمل معًا لتنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين في مختلف مجالات الحياة الحضرية.