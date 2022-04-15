https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدرب-بايرن-ميونيخ-يعلن-تلقيه-تهديدات-بالقتل-بعد-الإقصاء-المفاجئ-من-دوري-الأبطال-1061234555.html
مدرب بايرن ميونيخ يعلن تلقيه تهديدات بالقتل بعد الإقصاء المفاجئ من دوري الأبطال
مدرب بايرن ميونيخ يعلن تلقيه تهديدات بالقتل بعد الإقصاء المفاجئ من دوري الأبطال
قال المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، يوليان ناغلسمان، إنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الإقصاء المفاجئ للفريق من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني،... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T14:01+0000
2022-04-15T14:01+0000
2022-04-15T14:01+0000
رياضة
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وقال ناغلسمان: "أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائماً من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه. لكن مع وجود 450 تهديدا بالقتل على إنستغرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة"، وفقا لفرانس برس.ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال ناغلسمان إن هناك ببساطة تهديدات كثيرة بحيث لا يمكن أن يكون ذلك واقعيا.وناغلسمان هو ثاني موظف في بايرن يواجه تهديدات بالقتل هذا الأسبوع، فقد كشفت زوجة ونجل المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش يومي الأربعاء والخميس، عن تعرضهما لتهديدات في أعقاب الهزيمة من فياريال، ونشرا لقطات لرسائل خاصة على "إنستغرام".وفجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1 / 1 مساء الثلاثاء (12 أبريل/ نسيان 2022) في إياب دور الثمانية.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال على ملعبه 1 / صفر وبذلك فاز الفريق الإسباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 وتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بايرن ميونيخ المتوج باللقب الأوروبي ست مرات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
مدرب بايرن ميونيخ يعلن تلقيه تهديدات بالقتل بعد الإقصاء المفاجئ من دوري الأبطال
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قال المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، يوليان ناغلسمان، إنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الإقصاء المفاجئ للفريق من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني، يوم الثلاثاء.
وقال ناغلسمان: "أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائماً من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه. لكن مع وجود 450 تهديدا بالقتل على إنستغرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة"، وفقا لفرانس برس
.
وأضاف: "إذا أراد الناس قتلي فهذا شيء، لكنهم يهاجمون أيضا والدتي التي لا تهتم حتى بكرة القدم. أنا لا أفهم ذلك. بمجرد إطفاء التلفزيون، ينسى الناس كل الآداب. ويعتقدون أنهم على حق، هذا هو الشيء الجنوني".
ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال ناغلسمان إن هناك ببساطة تهديدات كثيرة بحيث لا يمكن أن يكون ذلك واقعيا.
وناغلسمان هو ثاني موظف في بايرن يواجه تهديدات بالقتل هذا الأسبوع، فقد كشفت زوجة ونجل المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش يومي الأربعاء والخميس، عن تعرضهما لتهديدات في أعقاب الهزيمة من فياريال، ونشرا لقطات لرسائل خاصة على "إنستغرام".
وفجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى الدور قبل النهائي
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1 / 1 مساء الثلاثاء (12 أبريل/ نسيان 2022) في إياب دور الثمانية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال على ملعبه 1 / صفر وبذلك فاز الفريق الإسباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 وتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بايرن ميونيخ المتوج باللقب الأوروبي ست مرات.