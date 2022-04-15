https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html
مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين
مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين
قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 يهود متطرفين بحوزتهم قرابين (خرفان صغيرة) قبل الدخول للمسجد الأقصى. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T10:54+0000
2022-04-15T10:54+0000
2022-04-15T10:54+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وذكر الكسواني لقناة "المملكة" الأردنية، أن أحد المعتقلين الذين جرى توقيفهم أمس الخميس، هو نجل عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك.وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى مساء يوم الجمعة.وأوضح الكسواني أن حراس المسجد الأقصى تمكنوا من منع 3 يهود متنكرين وبأيديهم مسابح من دخول المسجد، أحدهم مُنع عند باب القطانين، واثنان عند باب المجلس، وعادت شرطة الاحتلال وأخذتهم من البوابتين.ولم يظهر بحوزة المستوطنين الثلاثة ما يتعلق بـ "قربان الفصح"، بحسب الكسواني.واستبعد الكسواني تمكن اليهود المتشددين من تنفيذ طقوس تتعلق بـ "قربان الفصح" يوم الجمعة، لكنه رأى أن ارتكاب ذلك سيكون بمثابة حماقة.وحمل الكسواني "شرطة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ الطقوس المرتبطة بقربان الفصح داخل المسجد الأقصى".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الرئاسة-الفلسطينية-ما-يحدث-في-الأقصى-إعلان-حرب-على-شعبنا-1061221542.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين
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قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 يهود متطرفين بحوزتهم قرابين (خرفان صغيرة) قبل الدخول للمسجد الأقصى.
وذكر الكسواني لقناة "المملكة" الأردنية
، أن أحد المعتقلين الذين جرى توقيفهم أمس الخميس، هو نجل عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك.
وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى مساء يوم الجمعة.
وأوضح الكسواني أن حراس المسجد الأقصى تمكنوا من منع 3 يهود متنكرين وبأيديهم مسابح من دخول المسجد، أحدهم مُنع عند باب القطانين، واثنان عند باب المجلس، وعادت شرطة الاحتلال وأخذتهم من البوابتين.
ولم يظهر بحوزة المستوطنين الثلاثة ما يتعلق بـ "قربان الفصح"، بحسب الكسواني.
واستبعد الكسواني تمكن اليهود المتشددين من تنفيذ طقوس تتعلق بـ "قربان الفصح" يوم الجمعة، لكنه رأى أن ارتكاب ذلك سيكون بمثابة حماقة.
وحمل الكسواني "شرطة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ الطقوس المرتبطة بقربان الفصح داخل المسجد الأقصى".