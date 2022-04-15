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https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html
مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين
مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين
قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 يهود متطرفين بحوزتهم قرابين (خرفان صغيرة) قبل الدخول للمسجد الأقصى. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T10:54+0000
2022-04-15T10:54+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وذكر الكسواني لقناة "المملكة" الأردنية، أن أحد المعتقلين الذين جرى توقيفهم أمس الخميس، هو نجل عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك.وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى مساء يوم الجمعة.وأوضح الكسواني أن حراس المسجد الأقصى تمكنوا من منع 3 يهود متنكرين وبأيديهم مسابح من دخول المسجد، أحدهم مُنع عند باب القطانين، واثنان عند باب المجلس، وعادت شرطة الاحتلال وأخذتهم من البوابتين.ولم يظهر بحوزة المستوطنين الثلاثة ما يتعلق بـ "قربان الفصح"، بحسب الكسواني.واستبعد الكسواني تمكن اليهود المتشددين من تنفيذ طقوس تتعلق بـ "قربان الفصح" يوم الجمعة، لكنه رأى أن ارتكاب ذلك سيكون بمثابة حماقة.وحمل الكسواني "شرطة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ الطقوس المرتبطة بقربان الفصح داخل المسجد الأقصى".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين

10:54 GMT 15.04.2022
© AJOUAD JARADATالذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى
الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AJOUAD JARADAT
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قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 يهود متطرفين بحوزتهم قرابين (خرفان صغيرة) قبل الدخول للمسجد الأقصى.
وذكر الكسواني لقناة "المملكة" الأردنية، أن أحد المعتقلين الذين جرى توقيفهم أمس الخميس، هو نجل عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
"تطورات خطيرة" قرب المسجد الأقصى... 152 مصابا واعتقال المئات وإسرائيل تستعد لأي سيناريو
10:14 GMT
وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى مساء يوم الجمعة.
وأوضح الكسواني أن حراس المسجد الأقصى تمكنوا من منع 3 يهود متنكرين وبأيديهم مسابح من دخول المسجد، أحدهم مُنع عند باب القطانين، واثنان عند باب المجلس، وعادت شرطة الاحتلال وأخذتهم من البوابتين.
ولم يظهر بحوزة المستوطنين الثلاثة ما يتعلق بـ "قربان الفصح"، بحسب الكسواني.
القوات الإسرائيلية تزيل البوابات الإلكترونية على أبواب الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
الرئاسة الفلسطينية: ما يحدث في الأقصى إعلان حرب على شعبنا
09:59 GMT
واستبعد الكسواني تمكن اليهود المتشددين من تنفيذ طقوس تتعلق بـ "قربان الفصح" يوم الجمعة، لكنه رأى أن ارتكاب ذلك سيكون بمثابة حماقة.
وحمل الكسواني "شرطة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ الطقوس المرتبطة بقربان الفصح داخل المسجد الأقصى".
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