https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html

مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين

مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين

قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 يهود متطرفين بحوزتهم قرابين (خرفان صغيرة) قبل الدخول للمسجد الأقصى. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T10:54+0000

2022-04-15T10:54+0000

2022-04-15T10:54+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1049910131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_965ff3395ee48dd1462a6e820c372310.jpg

وذكر الكسواني لقناة "المملكة" الأردنية، أن أحد المعتقلين الذين جرى توقيفهم أمس الخميس، هو نجل عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك.وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى مساء يوم الجمعة.وأوضح الكسواني أن حراس المسجد الأقصى تمكنوا من منع 3 يهود متنكرين وبأيديهم مسابح من دخول المسجد، أحدهم مُنع عند باب القطانين، واثنان عند باب المجلس، وعادت شرطة الاحتلال وأخذتهم من البوابتين.ولم يظهر بحوزة المستوطنين الثلاثة ما يتعلق بـ "قربان الفصح"، بحسب الكسواني.واستبعد الكسواني تمكن اليهود المتشددين من تنفيذ طقوس تتعلق بـ "قربان الفصح" يوم الجمعة، لكنه رأى أن ارتكاب ذلك سيكون بمثابة حماقة.وحمل الكسواني "شرطة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ الطقوس المرتبطة بقربان الفصح داخل المسجد الأقصى".

https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html

https://arabic.sputniknews.com/20220415/الرئاسة-الفلسطينية-ما-يحدث-في-الأقصى-إعلان-حرب-على-شعبنا-1061221542.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم