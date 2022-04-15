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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مراحل-التطور-الإقليمي-لأوكرانيا-1061215327.html
مراحل التطور الإقليمي لأوكرانيا
مراحل التطور الإقليمي لأوكرانيا
حتى القرن العشرين، كانت المناطق الشرقية والغربية من أوكرانيا تنتمي إلى بلدان مختلفة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:55+0000
2022-04-15T07:55+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
انفوجرافيك
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كان الجزء الأوسط والجنوب والشرق من أوكرانيا من أراضي الإمبراطورية الروسية. في أوقات مختلفة، كانت أراضي غرب أوكرانيا جزءًا من النمسا-المجر وبولندا. في عام 1945 أصبحت ترانسكارباتيا جزءًا من أوكرانيا. لم تكن هذه الأراضي تشكل دولة واحدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.في عام 1954، سلمت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية إقليم القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت منطقة القرم جزءًا من أوكرانيا المستقلة باسم جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي.في مارس/ آذار 2014، تم إجراء استفتاء حيث صوت غالبية المواطنين لصالح العودة إلى حضن روسيا. في 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية قبول جمهورية القرم وسيفاستوبول كأجزاء من روسيا الاتحادية، وفي 21 مارس، تم التصديق على الوثيقة من قبل الجمعية الفيدرالية للبلاد (البرلمان).
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انفوجرافيك, инфографика

مراحل التطور الإقليمي لأوكرانيا

07:55 GMT 15.04.2022
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حتى القرن العشرين، كانت المناطق الشرقية والغربية من أوكرانيا تنتمي إلى بلدان مختلفة.
كان الجزء الأوسط والجنوب والشرق من أوكرانيا من أراضي الإمبراطورية الروسية. في أوقات مختلفة، كانت أراضي غرب أوكرانيا جزءًا من النمسا-المجر وبولندا. في عام 1945 أصبحت ترانسكارباتيا جزءًا من أوكرانيا. لم تكن هذه الأراضي تشكل دولة واحدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
في عام 1954، سلمت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية إقليم القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت منطقة القرم جزءًا من أوكرانيا المستقلة باسم جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي.
في مارس/ آذار 2014، تم إجراء استفتاء حيث صوت غالبية المواطنين لصالح العودة إلى حضن روسيا. في 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية قبول جمهورية القرم وسيفاستوبول كأجزاء من روسيا الاتحادية، وفي 21 مارس، تم التصديق على الوثيقة من قبل الجمعية الفيدرالية للبلاد (البرلمان).
مراحل التطور الإقليمي لأوكرانيا - سبوتنيك عربي
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