https://arabic.sputniknews.com/20220415/مرتزق-بريطاني-يؤكد-وجود-عسكريين-أجانب-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-ويكشف-حقائق-مثيرة---1061235702.html

مرتزق بريطاني يؤكد وجود عسكريين أجانب في صفوف الجيش الأوكراني ويكشف حقائق مثيرة

مرتزق بريطاني يؤكد وجود عسكريين أجانب في صفوف الجيش الأوكراني ويكشف حقائق مثيرة

قال مرتزق بريطاني استسلم مؤخرا مع أكثر من 1000 جندي أوكراني في مدينة ماريويول، إن العديد من المرتزقة غادروا أوكرانيا على عجل بعد الضربات التي وجهتها روسيا على... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T14:35+0000

2022-04-15T14:35+0000

2022-04-15T14:35+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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ونوه المرتزق البريطاني، أيدن إيسلين، في مقابلة أجراها معه مراسل "إزفيستيا" الروسية، إلى أن معظم المرتزقة الأجانب الذين تم نقلهم بالفعل إلى دونباس بقوا فيها، مشيرا إلى أن هؤلاء يحاولون في الفترة الأخيرة التخفي في المخابئ.وأشار المرتزق البريطاني إلى أنه لاحظ "منذ فترة طويلة الانحلال الأخلاقي المطلق لهذه التشكيلات"، زاعما أن "لديه خبرة هائلة في المشاركة في الأعمال العدائية، لكنه لم ير شيئا مماثلا لما يفعله القوميون الأوكرانيون في أي مكان".وزعم المرتزق البريطاني أنه شعر كما لو أنه رأى الواقع لأول مرة عندما لاحظ عدم اهتمام تنظيماتهم بالآخرين، حيث نهبوا محلات السوبر ماركت، على الرغم من أن المدنيين في دونباس كانوا بحاجة إلى الطعام للنجاة من القصف الأوكراني، حيث أخذ المرتزقة الطعام من السوبر ماركت، ولم يسمحوا للناس بالخروج للحصول على الماء.وبعد انتشار مشاهد فيديو للمرتزق البريطاني في جميع أنحاء العالم، لجأت والدة البريطاني وجدته إلى الصحافة لمطالبة الحكومة البريطانية بالتدخل من أجل إطلاق سراح أيدن.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، بتاريخ الـ13 من أبريل/ نيسان الماضي، أن 1026 جنديا أوكرانيا من اللواء 36 مشاة البحرية استسلموا في ماريوبول.وفي وقت سابق، أشار المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم "آزوف" الإرهابي المتطرف (المحظور في روسيا) يوجد في ماريوبول عدد كبير من المرتزقة الأجانب، مبينا أن الاتصالات اللاسلكية التي رصدتها القوات الروسية تتم بـ6 لغات معظمها أوروبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/صحيفة-مرتزق-برازيلي-قرر-مغادرة-أوكرانيا-بعد-الضربة-الروسية-لمركز-تدريب-الأجانب-1060133419.html

https://arabic.sputniknews.com/20220331/إنه-جحيم-مرتزقة-يتحدثون-عن-الجانب-المظلم-للخدمة-في-أوكرانيا-1060701538.html

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