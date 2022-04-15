https://arabic.sputniknews.com/20220415/مستثمرون-عرب-يتقدمون-بعرض-لشراء-نادي-ميلان-مقابل-11-مليار-دولار-1061239505.html
مستثمرون عرب يتقدمون بعرض لشراء نادي ميلان مقابل 1.1 مليار دولار
مستثمرون عرب يتقدمون بعرض لشراء نادي ميلان مقابل 1.1 مليار دولار
يجري أكبر مدير للأصول البديلة في الشرق الأوسط محادثات حصرية لشراء نادي ميلان الإيطالي، بطل دوري أبطال أوروبا سبع مرات سابقا، والذي كان يملكه رئيس الوزراء... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:22+0000
2022-04-15T16:22+0000
2022-04-15T16:22+0000
رياضة
اقتصاد
العالم العربي
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها، إن صندوق "إنفستكورب"، الذي يضم بين مستثمرين صندوق أبو ظبي السيادي "مبادلة للاستثمار"، أجرى مناقشات مع "إليوت مانجمنت" لشراء النادي بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار).استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية "إليوت مانجمنت" على "إيه سي ميلان" في عام 2018 بعد أن تخلف المالك السابق الصيني، لي يونغ هونغ، عن سداد التزامات الديون.تقع أندية كرة القدم الأوروبية في مرمى الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة، ويشمل ذلك الفرق الكبرى مثل تشيلسي في إنجلترا إلى الفرق ذات المتابعين الدوليين الأقل، مثل ستاندرد لييغ في بلجيكا وجنوة في إيطاليا.وسع "إنفستكورب" ممتلكاته من الولايات المتحدة إلى آسيا في محاولة لزيادة الأصول المدارة إلى 100 مليار دولار، من حوالي 40 مليار دولار حاليا.شُطب الصندوق من بورصة البحرين العام الماضي بعد نحو أربعة عقود في خطوة قال إنها ستمنحه المرونة للتوسع بشكل أسرع، واستحوذت "مبادلة" على حصة 20% في "إنفستكورب" عام 2017.منذ توليه إدارة "إنفستكورب" في عام 2015، أطلق الرئيس التنفيذي محمد العارضي استراتيجية نمو زادت أصول الصندوق إلى أربعة أضعاف. تشمل استثمارات "إنفستكورب" الأخرى في إيطاليا "غوتشي" و"ريفا" و"داينيز".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أول-رد-سعودي-على-نية-تركي-آل-الشيخ-شراء-نادي-تشيلسي-البريطاني-1059845151.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, اقتصاد, العالم العربي
مستثمرون عرب يتقدمون بعرض لشراء نادي ميلان مقابل 1.1 مليار دولار
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يجري أكبر مدير للأصول البديلة في الشرق الأوسط محادثات حصرية لشراء نادي ميلان الإيطالي، بطل دوري أبطال أوروبا سبع مرات سابقا، والذي كان يملكه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها، إن صندوق "إنفستكورب"، الذي يضم بين مستثمرين صندوق أبو ظبي السيادي "مبادلة للاستثمار"، أجرى مناقشات مع "إليوت مانجمنت" لشراء النادي بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار).
استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية "إليوت مانجمنت" على "إيه سي ميلان
" في عام 2018 بعد أن تخلف المالك السابق الصيني، لي يونغ هونغ، عن سداد التزامات الديون.
تقع أندية كرة القدم الأوروبية
في مرمى الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة، ويشمل ذلك الفرق الكبرى مثل تشيلسي في إنجلترا إلى الفرق ذات المتابعين الدوليين الأقل، مثل ستاندرد لييغ في بلجيكا وجنوة في إيطاليا.
وسع "إنفستكورب" ممتلكاته من الولايات المتحدة إلى آسيا في محاولة لزيادة الأصول المدارة إلى 100 مليار دولار، من حوالي 40 مليار دولار حاليا.
شُطب الصندوق من بورصة البحرين العام الماضي بعد نحو أربعة عقود في خطوة قال إنها ستمنحه المرونة للتوسع بشكل أسرع، واستحوذت "مبادلة" على حصة 20% في "إنفستكورب" عام 2017.
منذ توليه إدارة "إنفستكورب" في عام 2015، أطلق الرئيس التنفيذي محمد العارضي استراتيجية نمو زادت أصول الصندوق إلى أربعة أضعاف. تشمل استثمارات "إنفستكورب" الأخرى في إيطاليا "غوتشي" و"ريفا" و"داينيز".