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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/مسيرات-حاشدة-في-صربيا-دعما-لروسيا-فيديو-1061245698.html
مسيرات حاشدة في صربيا دعما لروسيا... فيديو
مسيرات حاشدة في صربيا دعما لروسيا... فيديو
شهدت العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة دعما لروسيا ورفضا لأي عقوبات جديدة تفرض على موسكو. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T20:55+0000
2022-04-15T20:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وتجمع حشد كبير جدا من المواطنين في الشوارع وأمام مبنى الرئاسة الصربية، في مسيرة داعمة لروسيا، حيث أكد المواطنون على رفضهم فرض أي عقوبات جديدة ضد موسكو.ورفع المواطنون لافتات عبروا فيها عن رفضهم لموقف حكومتهم بعد أن صوتت صربيا على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وبحسب موقع "n1info" بدأ التجمع الاحتجاجي عبر الشارع من الرئاسة أمام نصب تذكاري للقيصر الروسي نيكولاي، ثم اتجه بعد ذلك نحو مكتب الرئيس ألكسندر فوسيتش.ورفع المواطنون لافتات وأعلام داعمة لروسيا ولعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، يوم الاثنين الماضي، أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.وفي وقت سابق، قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا لمدة 10 سنوات.وأكد المدير العام لشركة "صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز دون الغاز الروسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مرتزق-بريطاني-يؤكد-وجود-عسكريين-أجانب-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-ويكشف-حقائق-مثيرة---1061235702.html
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مسيرات حاشدة في صربيا دعما لروسيا... فيديو

20:55 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Alexandar Djorovich / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة شعبية لدعم روسيا في بلغراد، صربيا 4 مارس 2022
المشاركون في مسيرة شعبية لدعم روسيا في بلغراد، صربيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Alexandar Djorovich
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شهدت العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة دعما لروسيا ورفضا لأي عقوبات جديدة تفرض على موسكو.
وتجمع حشد كبير جدا من المواطنين في الشوارع وأمام مبنى الرئاسة الصربية، في مسيرة داعمة لروسيا، حيث أكد المواطنون على رفضهم فرض أي عقوبات جديدة ضد موسكو.
ورفع المواطنون لافتات عبروا فيها عن رفضهم لموقف حكومتهم بعد أن صوتت صربيا على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب موقع "n1info" بدأ التجمع الاحتجاجي عبر الشارع من الرئاسة أمام نصب تذكاري للقيصر الروسي نيكولاي، ثم اتجه بعد ذلك نحو مكتب الرئيس ألكسندر فوسيتش.
ورفع المواطنون لافتات وأعلام داعمة لروسيا ولعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

واستمع المواطنون للموسيقى الروسية والتي بدأت بالنشيد الوطني لكل من روسيا وصربيا.

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، يوم الاثنين الماضي، أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.
وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.
كتيبة ازوف من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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14:35 GMT
وفي وقت سابق، قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا لمدة 10 سنوات.

وقال باغاتوفيتش: "لم يكن الروبل هو العملة التي تم بها تنفيذ المعاملات في أوروبا وصربيا. لقد تحولنا سابقًا من الدولار إلى اليورو وسجلنا ذلك في ملحق الاتفاقية مع غازبروم. والحقيقة أننا لسنا على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا".

ووفقا له، قد يكون من بين الخيارات الممكنة فتح حسابات في البنوك الروسية من قبل شركاء أجانب ودفع مقابل إمدادات الغاز من هذه الحسابات بالروبل.

وأكد المدير العام لشركة "صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز دون الغاز الروسي".
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:00 GMT
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