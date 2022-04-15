https://arabic.sputniknews.com/20220415/مسيرات-حاشدة-في-صربيا-دعما-لروسيا-فيديو-1061245698.html
مسيرات حاشدة في صربيا دعما لروسيا... فيديو
مسيرات حاشدة في صربيا دعما لروسيا... فيديو
شهدت العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة دعما لروسيا ورفضا لأي عقوبات جديدة تفرض على موسكو. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T20:55+0000
2022-04-15T20:55+0000
2022-04-15T20:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059483157_16:0:2578:1441_1920x0_80_0_0_79d7af11183d4f70e25f22a361508c54.jpg
وتجمع حشد كبير جدا من المواطنين في الشوارع وأمام مبنى الرئاسة الصربية، في مسيرة داعمة لروسيا، حيث أكد المواطنون على رفضهم فرض أي عقوبات جديدة ضد موسكو.ورفع المواطنون لافتات عبروا فيها عن رفضهم لموقف حكومتهم بعد أن صوتت صربيا على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وبحسب موقع "n1info" بدأ التجمع الاحتجاجي عبر الشارع من الرئاسة أمام نصب تذكاري للقيصر الروسي نيكولاي، ثم اتجه بعد ذلك نحو مكتب الرئيس ألكسندر فوسيتش.ورفع المواطنون لافتات وأعلام داعمة لروسيا ولعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، يوم الاثنين الماضي، أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.وفي وقت سابق، قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا لمدة 10 سنوات.وأكد المدير العام لشركة "صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز دون الغاز الروسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مرتزق-بريطاني-يؤكد-وجود-عسكريين-أجانب-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-ويكشف-حقائق-مثيرة---1061235702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059483157_336:0:2257:1441_1920x0_80_0_0_a9072b3ee891365c81255009c3a99984.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مسيرات حاشدة في صربيا دعما لروسيا... فيديو
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة دعما لروسيا ورفضا لأي عقوبات جديدة تفرض على موسكو.
وتجمع حشد كبير جدا من المواطنين في الشوارع وأمام مبنى الرئاسة الصربية، في مسيرة داعمة لروسيا، حيث أكد المواطنون على رفضهم فرض أي عقوبات جديدة ضد موسكو.
ورفع المواطنون لافتات عبروا فيها عن رفضهم لموقف حكومتهم بعد أن صوتت صربيا على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب موقع "n1info"
بدأ التجمع الاحتجاجي عبر الشارع من الرئاسة أمام نصب تذكاري للقيصر الروسي نيكولاي، ثم اتجه بعد ذلك نحو مكتب الرئيس ألكسندر فوسيتش.
ورفع المواطنون لافتات وأعلام داعمة لروسيا ولعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
واستمع المواطنون للموسيقى الروسية والتي بدأت بالنشيد الوطني لكل من روسيا وصربيا.
أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، يوم الاثنين الماضي، أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.
وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.
وفي وقت سابق، قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا
لمدة 10 سنوات.
وقال باغاتوفيتش: "لم يكن الروبل هو العملة التي تم بها تنفيذ المعاملات في أوروبا وصربيا. لقد تحولنا سابقًا من الدولار إلى اليورو وسجلنا ذلك في ملحق الاتفاقية مع غازبروم. والحقيقة أننا لسنا على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا".
ووفقا له، قد يكون من بين الخيارات الممكنة فتح حسابات في البنوك الروسية من قبل شركاء أجانب ودفع مقابل إمدادات الغاز من هذه الحسابات بالروبل.
وأكد المدير العام لشركة "صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز دون الغاز الروسي".