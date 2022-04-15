مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بحادث سير في زيمبابوي
© AP Photo الوضع في هراري، زيمبابوي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
© AP Photo
أعلنت شرطة زيمبابوي، اليوم الجمعة، مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بجروح، جراء وقوع حافلة تقل أعضاء كنيسة صهيون المسيحية في حادث سير ليلة أمس، في منطقة شيمانيماني شرقي البلاد.
وجاء في تغريدة في الصفحة الرسمية للشرطة على موقع "تويتر" : "تعلن شرطة زيمبابوي وقوع حادث مروري مميت في منطقة شيمانيماني ليلة أمس في حوالي الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي)".
2/2 As a result of the accident 35 people died while 71 others were injured. The bodies of the victims were taken to Chipinge Hospital for post-mortem while the injured were referred to the same institution for treatment, with 13 being critically injured. More details to follow.— Zimbabwe Republic Police (@PoliceZimbabwe) April 15, 2022
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع إثر انحراف حافلة "تشارلز لوانجا" عن الطريق وعلى متنها 106 أعضاء من كنيسة صهيون المسيحية".
ووفقا للشرطة، "أسفر الحادث عن مصرع 35 شخصاً وإصابة 71 آخرين بينهم 13 في حالة خطرة. وقد تم نقل جثث الضحايا والجرحى إلى مستشفى تشيبينجي".
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس سلامة المرور في زيمبابوي، يقع حادث سير في زيمبابوي كل 15 دقيقة ويموت خمسة أشخاص كل يوم، أي ما يعادل حوالي 153 شخصًا كل شهر.
ووفقا للشرطة، "أسفر الحادث عن مصرع 35 شخصاً وإصابة 71 آخرين بينهم 13 في حالة خطرة. وقد تم نقل جثث الضحايا والجرحى إلى مستشفى تشيبينجي".
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس سلامة المرور في زيمبابوي، يقع حادث سير في زيمبابوي كل 15 دقيقة ويموت خمسة أشخاص كل يوم، أي ما يعادل حوالي 153 شخصًا كل شهر.