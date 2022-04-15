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مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بحادث سير في زيمبابوي
مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بحادث سير في زيمبابوي
أعلنت شرطة زيمبابوي، اليوم الجمعة، مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بجروح، جراء وقوع حافلة تقل أعضاء كنيسة صهيون المسيحية في حادث سير ليلة أمس، في منطقة شيمانيماني... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T10:16+0000
2022-04-15T10:16+0000
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وجاء في تغريدة في الصفحة الرسمية للشرطة على موقع "تويتر" : "تعلن شرطة زيمبابوي وقوع حادث مروري مميت في منطقة شيمانيماني ليلة أمس في حوالي الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي)".وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع إثر انحراف حافلة "تشارلز لوانجا" عن الطريق وعلى متنها 106 أعضاء من كنيسة صهيون المسيحية".ووفقا للشرطة، "أسفر الحادث عن مصرع 35 شخصاً وإصابة 71 آخرين بينهم 13 في حالة خطرة. وقد تم نقل جثث الضحايا والجرحى إلى مستشفى تشيبينجي".وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس سلامة المرور في زيمبابوي، يقع حادث سير في زيمبابوي كل 15 دقيقة ويموت خمسة أشخاص كل يوم، أي ما يعادل حوالي 153 شخصًا كل شهر.
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مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بحادث سير في زيمبابوي

10:16 GMT 15.04.2022
© AP Photo الوضع في هراري، زيمبابوي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 الوضع في هراري، زيمبابوي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AP Photo
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أعلنت شرطة زيمبابوي، اليوم الجمعة، مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بجروح، جراء وقوع حافلة تقل أعضاء كنيسة صهيون المسيحية في حادث سير ليلة أمس، في منطقة شيمانيماني شرقي البلاد.
وجاء في تغريدة في الصفحة الرسمية للشرطة على موقع "تويتر" : "تعلن شرطة زيمبابوي وقوع حادث مروري مميت في منطقة شيمانيماني ليلة أمس في حوالي الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي)".
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع إثر انحراف حافلة "تشارلز لوانجا" عن الطريق وعلى متنها 106 أعضاء من كنيسة صهيون المسيحية".

ووفقا للشرطة، "أسفر الحادث عن مصرع 35 شخصاً وإصابة 71 آخرين بينهم 13 في حالة خطرة. وقد تم نقل جثث الضحايا والجرحى إلى مستشفى تشيبينجي".

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس سلامة المرور في زيمبابوي، يقع حادث سير في زيمبابوي كل 15 دقيقة ويموت خمسة أشخاص كل يوم، أي ما يعادل حوالي 153 شخصًا كل شهر.
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