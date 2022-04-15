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مصر... اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة واتفاق للتصدير إلى أوروبا
مصر... اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة واتفاق للتصدير إلى أوروبا
أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة "إيني"، في بيان، أنها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T10:03+0000
2022-04-15T10:03+0000
مصر
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وحسب البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن الاكتشافات الجديدة تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا.كما أشار البيان إلى أن "عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة".وفي بيان منفصل، أعلنت "إيني" أيضا أنها وقعت اتفاقية في القاهرة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" بهدف تعزيز عمليات إنتاج وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا.وتعمل "إيني" في مصر منذ 1954، وهي حالياً المنتج الرئيسي للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/إيني-الإيطالية-تحصل-على-5-تراخيص-للتنقيب-في-مصر-1055186347.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

مصر... اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة واتفاق للتصدير إلى أوروبا

10:03 GMT 15.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANIحقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
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أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة "إيني"، في بيان، أنها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر.
وحسب البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن الاكتشافات الجديدة تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا.
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وأوضح البيان أن هذه الآبار التي اكتشفتها الشركة في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية بدأت الإنتاج بالفعل.

كما أشار البيان إلى أن "عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة".
وفي بيان منفصل، أعلنت "إيني" أيضا أنها وقعت اتفاقية في القاهرة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" بهدف تعزيز عمليات إنتاج وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا.
وبموجب الاتفاق سيسمح بتصدير نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022 إلى أوروبا وإيطاليا.
وتعمل "إيني" في مصر منذ 1954، وهي حالياً المنتج الرئيسي للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.
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