https://arabic.sputniknews.com/20220415/مصر-تعلن-زيادة-أسعار-البنزين-بجميع-أنواعه-1061214319.html
مصر تعلن زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه
مصر تعلن زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه
أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه وثبات سعر السولار. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:33+0000
2022-04-15T07:33+0000
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وحسب بيان وزارة البترول المصرية، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022.وأشار البيان إلى تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .يأتي قرار لجنة تسعير الوقود، ضمن مراجعتها الدورية لأسعار الوقود، والتي تجريها كل ثلاثة أشهر.ويعد رفع الأسعار الحالي هو الرابع على التوالي؛ حيث قررت اللجنة في المراجعات الثلاث الأخيرة رفع أسعار البنزين بنفس القيمة.ويأتي رفع أسعار الوقود في مصر نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا، بنسب اقتربت من الضعف، منذ بداية العام الجاري، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بحوالي 17 بالمئة.
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مصر, أخبار مصر الآن, أسعار النفط اليوم
مصر تعلن زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه
07:33 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه وثبات سعر السولار.
وحسب بيان وزارة البترول المصرية، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022.
وأوضح البيان أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحا، كالآتى 7.50 جنيه للتر بنزين 80 و8.75 جنيه للتر البنزين 92 و9.75 جنيه للتر بنزين 95.
وأشار البيان إلى تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .
يأتي قرار لجنة تسعير الوقود، ضمن مراجعتها الدورية لأسعار الوقود، والتي تجريها كل ثلاثة أشهر.
ويعد رفع الأسعار الحالي هو الرابع على التوالي؛ حيث قررت اللجنة في المراجعات الثلاث الأخيرة رفع أسعار البنزين بنفس القيمة.
ويأتي رفع أسعار الوقود في مصر
نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا، بنسب اقتربت من الضعف، منذ بداية العام الجاري، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بحوالي 17 بالمئة.