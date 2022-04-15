https://arabic.sputniknews.com/20220415/مصر-والإمارات-تدينان-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-1061247227.html

مصر والإمارات تدينان اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

مصر والإمارات تدينان اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

‎ أدانت دولتا مصر والإمارات، اليوم الجمعة، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T23:24+0000

2022-04-15T23:24+0000

2022-04-15T23:24+0000

المسجد الأقصي

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات في بيان لها ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين. مشيرة إلى موقف الدولة الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.وشددت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.من جهتها، أكدت الخارجية المصرية في بيان لها، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.وأعادت الخارجية تأكيد رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، محذرة من مغبة الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.هذا ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك" إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".

https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-ما-حدث-في-الأقصى-يجسد-عجز-إسرائيل-1061241256.html

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المسجد الأقصي