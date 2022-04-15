https://arabic.sputniknews.com/20220415/مصممة-أزياء-لوبان-تكشف-تفاصيل-خزانة-المرشحة-للرئاسة-الفرنسية-1061224419.html

مصممة أزياء لوبان تكشف تفاصيل خزانة المرشحة للرئاسة الفرنسية

مصممة أزياء لوبان تكشف تفاصيل خزانة المرشحة للرئاسة الفرنسية

وصلت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد أن حلت ثانية بفارق 4.69% من الأصوات لصالح رئيس الدولة... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T11:17+0000

2022-04-15T11:17+0000

2022-04-15T11:17+0000

العالم

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قررت صحيفة "Gazeta" استكشاف خزانة ملابس السياسية البالغة من العمر 53 عامًا، المصممة من قبل مصممة الأزياء كسينيا كرانوفا.تهيمن البدلات الرسمية على خزانة ملابس مارين لوبان، كما لاحظت الصحيفة أن التنانير نادرة في خزانتها، على الأقل في فترة السباق الانتخابي تفضل لوبان قمصان البناطيل.وقالت المصممة كسينيا كرانوفا للصحيفة: "من أجل تقديم الشخصية الصلبة للجمهور، اختارت لوبان بدلات رسمية في الفترة الانتخابية، إنها ترتدي التنانير في بعض الأحيان، ولكن على ما يبدو، في أيام نادرة ".تساعد الأزياء لوبان في إبراز شخصيتها كي تبدو كخصم متساوٍ في عيون المنافسين من الجنس الآخر، بحسب المصممة.وأضافت: "كقاعدة عامة، يلتزم السياسيون بقواعد اللباس الرسمية الصارمة، والتي تتوافق مع ألوان وأقمشة معينة والإكسسوارات الرسمية"."عليك أن تفهم أن القماش المتدفق اللامع يحمل دلالة على الجنس والأنوثة الواضحة. هل تفهم مارين هذا وتحاول التلاعب بسحرها الأنثوي؟ من يعرف!"وأشارت المصممة إلى أن مارين لوبان تحاول "الالتزام" بقواعد اللباس السياسي، ربما لا تريد بشكل أساسي أن تظهر صرامة مفرطة، وفي نفس الوقت تحاول الظهور كسياسية وقائدة وامرأة قادرة على قيادة البلاد".

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العالم