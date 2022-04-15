https://arabic.sputniknews.com/20220415/مقاتلو-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يبتكرون-طريقة-جديدة-للقضاء-على-النازيين-فيديو-1061236396.html

مقاتلو جمهورية دونيتسك الشعبية يبتكرون طريقة جديدة للقضاء على النازيين... فيديو

مقاتلو جمهورية دونيتسك الشعبية يبتكرون طريقة جديدة للقضاء على النازيين... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعود لمقاتلي جمهورية دونيتسك الشعبية وهم يبتكرون طريقة جديدة للقضاء على النازيين في مدينة ماريوبول. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T14:42+0000

2022-04-15T14:42+0000

2022-04-15T14:42+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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ويظهر مقطع الفيديو طائرة مسيرة وهي تحمل وعاء خزفيا ربط فيه قنبلة يدوية، ترميها على مواقع تحصن النازيين في مدينة ماريوبول.يذكر أن مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في يونيو/ حزيران من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.وفي 7 مارس/ آذار عام 2022، صرح نائب قائد كتيبة "فوستوك" (الشرق) في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر سيميونوف، بأنه تم فرض حصار على المدينة، وبدأت عملية تطهير بعض مناطقها، وتدور في ماريوبول، معارك من أجل تحرير المدينة بأسرها.ومن بين الوحدات الأوكرانية التي تقاتل في ماريوبول، فوج "آزوف" الذي يضم المتطرفين القوميين، وقامت الجهات المختصة في روسيا بفتح قضية جنائية ضد أفراده.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أخبار جمهورية دونيتسك

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أخبار جمهورية دونيتسك