https://arabic.sputniknews.com/20220415/مقتل-شخص-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-العراق-1061212717.html
مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في العراق
مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في العراق
انفجرت، صباح اليوم الجمعة، عبوة ناسفة غرب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، ما أدى إلى مقتل شخص. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T06:25+0000
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العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مواطن".وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب في مقتله".وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان.وأعلن الجيش العراقي يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" وهي عملية أمنية واسعة وشاملة ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/المطرقة-الحديدية-العراقية-تعلن-اتباع-أسلوب-جديد-لملاحقة-بقايا-داعش-الإرهابي-1061159036.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في العراق
06:25 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 06:26 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
انفجرت، صباح اليوم الجمعة، عبوة ناسفة غرب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، ما أدى إلى مقتل شخص.
ونقل موقع "السومرية نيوز"،
عن مصدر أمني، قوله، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مواطن".
وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب في مقتله".
وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان.
وأعلن الجيش العراقي يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق عملية "المطرقة الحديدية"
وهي عملية أمنية واسعة وشاملة ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة
تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.