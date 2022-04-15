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https://arabic.sputniknews.com/20220415/مقتل-شخص-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-العراق-1061212717.html
مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في العراق
مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في العراق
انفجرت، صباح اليوم الجمعة، عبوة ناسفة غرب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، ما أدى إلى مقتل شخص. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T06:25+0000
2022-04-15T06:26+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مواطن".وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب في مقتله".وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان.وأعلن الجيش العراقي يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" وهي عملية أمنية واسعة وشاملة ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/المطرقة-الحديدية-العراقية-تعلن-اتباع-أسلوب-جديد-لملاحقة-بقايا-داعش-الإرهابي-1061159036.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في العراق

06:25 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 06:26 GMT 15.04.2022)
© AFP 2022 / Ramzi Haidarانفجار في بغداد
انفجار في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Ramzi Haidar
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انفجرت، صباح اليوم الجمعة، عبوة ناسفة غرب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، ما أدى إلى مقتل شخص.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مواطن".
وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب في مقتله".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
"المطرقة الحديدية" العراقية تعلن اتباع أسلوب جديد لملاحقة بقايا "داعش" الإرهابي
13 أبريل, 12:52 GMT
وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان.
وأعلن الجيش العراقي يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" وهي عملية أمنية واسعة وشاملة ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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