https://arabic.sputniknews.com/20220415/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-خلال-اشتباكات-مع-الأمن-الإسرائيلي-أمس-في-جنين-1061210673.html
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع الأمن الإسرائيلي أمس في جنين
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع الأمن الإسرائيلي أمس في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني، متأثرا بإصابته، خلال مواجهات أمس مع الأمن الإسرائيلي في منطقة جنين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T02:10+0000
2022-04-15T02:10+0000
2022-04-15T02:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7c58a7438a19de039cf97ccf482391.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة "استشهاد الشاب شوكت كمال عابد 17 عاما، من كفر دان، متأثرا بإصابته الخطيرة يوم أمس، وكان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين".وقتل فلسطينيان، أمس الخميس، في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/مقتل-اثنين-من-الفلسطينيين-وإصابة-4-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-محافظة-جنين-بالضفة-الغربية-1061183226.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_59ad70df959fff170c8da8ab13c489d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع الأمن الإسرائيلي أمس في جنين
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني، متأثرا بإصابته، خلال مواجهات أمس مع الأمن الإسرائيلي في منطقة جنين.
رام الله - سبوتنيك
. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة "استشهاد الشاب شوكت كمال عابد 17 عاما، من كفر دان، متأثرا بإصابته الخطيرة يوم أمس، وكان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين".
وقتل فلسطينيان، أمس الخميس، في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.
وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس
.