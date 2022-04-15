عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-خلال-اشتباكات-مع-الأمن-الإسرائيلي-أمس-في-جنين-1061210673.html
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع الأمن الإسرائيلي أمس في جنين
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع الأمن الإسرائيلي أمس في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني، متأثرا بإصابته، خلال مواجهات أمس مع الأمن الإسرائيلي في منطقة جنين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T02:10+0000
2022-04-15T02:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7c58a7438a19de039cf97ccf482391.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة "استشهاد الشاب شوكت كمال عابد 17 عاما، من كفر دان، متأثرا بإصابته الخطيرة يوم أمس، وكان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين".وقتل فلسطينيان، أمس الخميس، في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/مقتل-اثنين-من-الفلسطينيين-وإصابة-4-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-محافظة-جنين-بالضفة-الغربية-1061183226.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_59ad70df959fff170c8da8ab13c489d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع الأمن الإسرائيلي أمس في جنين

02:10 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
قتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني، متأثرا بإصابته، خلال مواجهات أمس مع الأمن الإسرائيلي في منطقة جنين.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة "استشهاد الشاب شوكت كمال عابد 17 عاما، من كفر دان، متأثرا بإصابته الخطيرة يوم أمس، وكان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين".
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة جنين بالضفة الغربية
أمس, 08:01 GMT
وقتل فلسطينيان، أمس الخميس، في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.
وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала