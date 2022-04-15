https://arabic.sputniknews.com/20220415/مكتب-التحقيقات-الفدرالي-مجموعتا-قرصنة-على-صلة-بكوريا-الشمالية-مسؤولتان-عن-سرقة-620-مليون-دولار-1061210162.html
مكتب التحقيقات الفدرالي: مجموعتا قرصنة على صلة بكوريا الشمالية مسؤولتان عن سرقة 620 مليون دولار
مكتب التحقيقات الفدرالي: مجموعتا قرصنة على صلة بكوريا الشمالية مسؤولتان عن سرقة 620 مليون دولار
قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي"، إن مجموعتي "لازاروس وإيه بي تي 38"، وهي مجموعتي قرصنة الكترونية، على صلة بكوريا الشمالية، ومسؤولتين عن سرقة... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T00:03+0000
2022-04-15T00:03+0000
2022-04-15T00:27+0000
كوريا الشمالية
قراصنة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان يوم الخميس "من خلال تحقيقنا كنا قادرين على تأكيد أن [لازاروس] و[إيه بي تي 38]، الجهات الفاعلة السيبرانية المرتبطة بكوريا الشمالية، مسؤولة عن سرقة 620 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها من شركة إيثريوم في 29 آذار/ مارس الماضي".وتعد عملية القرصنة واحدة من أكبر العمليات التي ضربت عالم التشفير، مما أثار جدل كبير حول الأمن في الصناعة التي تشهد نموا كليرازمؤخرا.واكتسبت مجموعة لازاروس سمعة سيئة في عام 2014 عندما اتهمت باختراق Sony Pictures Entertainment انتقاما لفيلم "The Interview"، وهو فيلم ساخر سخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.يعود تاريخ البرنامج السيبراني لكوريا الشمالية إلى منتصف التسعينيات على الأقل ولكنه نما منذ ذلك الحين إلى وحدة حرب إلكترونية قوامها 6000 فرد، والمعروفة باسم المكتب 121.
https://arabic.sputniknews.com/20201127/وكالة-قراصنة-من-كوريا-الشمالية-حاولوا-اختراق-الشركة-المصنعة-للقاح--أسترازينيكا-1047328558.html
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كوريا الشمالية, قراصنة
مكتب التحقيقات الفدرالي: مجموعتا قرصنة على صلة بكوريا الشمالية مسؤولتان عن سرقة 620 مليون دولار
00:03 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 00:27 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي"، إن مجموعتي "لازاروس وإيه بي تي 38"، وهي مجموعتي قرصنة الكترونية، على صلة بكوريا الشمالية، ومسؤولتين عن سرقة 620 مليون دولار من العملات المشفرة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان يوم الخميس "من خلال تحقيقنا كنا قادرين على تأكيد أن [لازاروس] و[إيه بي تي 38]، الجهات الفاعلة السيبرانية المرتبطة بكوريا الشمالية، مسؤولة عن سرقة 620 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها من شركة إيثريوم في 29 آذار/ مارس الماضي".
27 نوفمبر 2020, 12:40 GMT
وتعد عملية القرصنة واحدة من أكبر العمليات التي ضربت عالم التشفير، مما أثار جدل كبير حول الأمن في الصناعة التي تشهد نموا كليرازمؤخرا.
واكتسبت مجموعة لازاروس سمعة سيئة في عام 2014 عندما اتهمت باختراق Sony Pictures Entertainment انتقاما لفيلم "The Interview"، وهو فيلم ساخر سخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
يعود تاريخ البرنامج السيبراني لكوريا الشمالية إلى منتصف التسعينيات على الأقل ولكنه نما منذ ذلك الحين إلى وحدة حرب إلكترونية قوامها 6000 فرد، والمعروفة باسم المكتب 121.