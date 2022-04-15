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ملك الأردن يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي
ملك الأردن يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي
تلقى ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، للاطمئنان على صحة الملك. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T14:17+0000
2022-04-15T14:17+0000
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وقالت وكالة أنباء "عمون"، إن الرئيس التونسي قيس سعيد قدم خلال الاتصال تهانية للملك عبد الله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا.وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، بأحد المستشفيات الألمانية.وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه، أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".
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العالم العربي, أخبار الأردن

ملك الأردن يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

14:17 GMT 15.04.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYملك الأردن، عبد الله الثاني
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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تلقى ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، للاطمئنان على صحة الملك.
وقالت وكالة أنباء "عمون"، إن الرئيس التونسي قيس سعيد قدم خلال الاتصال تهانية للملك عبد الله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا.
وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، بأحد المستشفيات الألمانية.
وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه، أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".
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