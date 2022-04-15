https://arabic.sputniknews.com/20220415/منسق-الإغاثة-الأممي-نقص-التمويل-يهدد-بتقويض-الزخم-السياسي-في-اليمن-1061214177.html
منسق الإغاثة الأممي: نقص التمويل يهدد بتقويض الزخم السياسي في اليمن
منسق الإغاثة الأممي: نقص التمويل يهدد بتقويض الزخم السياسي في اليمن
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، أمس الخميس، من أن نقص التمويل في اليمن قد يقوض الزخم السياسي الحالي. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:32+0000
2022-04-15T07:32+0000
2022-04-15T07:32+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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وقال غريفيثس في إحاطته لمجلس الأمن إن هدنة الشهرين القابلة للتجديد التي اتفقت عليها الأطراف المتحاربة لها بالفعل تأثير إيجابي على الوضع الإنساني.مع ذلك، لا تزال العملية الإنسانية في اليمن تعاني من نقص في التمويل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة جمعت في الشهر الماضي 1.3 مليار دولار من التعهدات من جملة المبلغ المطلوب وقدره حوالي 4.3 مليار دولار. وعلى الرغم من التعهدات المعلنة حديثا، بما في ذلك 300 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك فجوة في التمويل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وأضاف: "يظل التمويل هو التحدي الأكبر للاستجابة. هناك خطر جسيم يتمثل في أن البرامج الأساسية عبر القطاعات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمياه والرعاية الصحية ودعم النازحين، ستستمر في الانخفاض ... وتتوقف في النهاية إذا لم تصل الأموال"، موضحا أن السماح بانهيار عملية الإغاثة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الزخم الإيجابي الحالي، متعهدا ببذل قصارى الجهود للعمل مع الجهات المانحة من أجل المساعدة في ضمان استمرار هذه البرامج المنقذة للحياة. ودعا غريفيثس مجددا "جميع الأطراف من أجل بذل كل ما في وسعها لتيسير الوصول الإنساني إلى كل الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي". كما حث على معالجة التحديات التي تواجه العاملين الإنسانيين، مشيرا إلى مرور خمسة أشهر على اعتقال موظفين مع الأمم المتحدة على يد السلطات الحوثية، وأكد على استمرار الجهود لإطلاق سراح خمسة من طواقم الأمم المتحدة تم اعتقالهم على يد رجال مسلحين في فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأمم-المتحدة-إغلاق-أو-تقليص-برامج-إغاثية-حيوية-في-اليمن-نتيجة-نقص-التمويل-1054953165.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
منسق الإغاثة الأممي: نقص التمويل يهدد بتقويض الزخم السياسي في اليمن
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حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، أمس الخميس، من أن نقص التمويل في اليمن قد يقوض الزخم السياسي الحالي.
وقال غريفيثس في إحاطته لمجلس الأمن إن هدنة الشهرين القابلة للتجديد التي اتفقت عليها الأطراف المتحاربة لها بالفعل تأثير إيجابي على الوضع الإنساني.مع ذلك، لا تزال العملية الإنسانية في اليمن تعاني من نقص في التمويل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة جمعت في الشهر الماضي 1.3 مليار دولار من التعهدات من جملة المبلغ المطلوب وقدره حوالي 4.3 مليار دولار. وعلى الرغم من التعهدات المعلنة حديثا، بما في ذلك 300 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك فجوة في التمويل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأضاف: "يظل التمويل هو التحدي الأكبر للاستجابة. هناك خطر جسيم يتمثل في أن البرامج الأساسية عبر القطاعات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمياه والرعاية الصحية ودعم النازحين، ستستمر في الانخفاض ... وتتوقف في النهاية إذا لم تصل الأموال"، موضحا أن السماح بانهيار عملية الإغاثة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الزخم الإيجابي الحالي، متعهدا ببذل قصارى الجهود للعمل مع الجهات المانحة من أجل المساعدة في ضمان استمرار هذه البرامج المنقذة للحياة.
ودعا غريفيثس مجددا "جميع الأطراف من أجل بذل كل ما في وسعها لتيسير الوصول الإنساني إلى كل الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي". كما حث على معالجة التحديات التي تواجه العاملين الإنسانيين، مشيرا إلى مرور خمسة أشهر على اعتقال موظفين مع الأمم المتحدة على يد السلطات الحوثية، وأكد على استمرار الجهود لإطلاق سراح خمسة من طواقم الأمم المتحدة تم اعتقالهم على يد رجال مسلحين في فبراير/شباط الماضي.