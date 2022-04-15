https://arabic.sputniknews.com/20220415/موسكو-تعرض-على-الطلاب-الجزائريين-الذين-كانوا-في-أوكرانيا-مواصلة-دراستهم-في-روسيا-مجانا-1061239132.html
موسكو تعرض على الطلاب الجزائريين الذين كانوا في أوكرانيا مواصلة دراستهم في روسيا مجانا
موسكو تعرض على الطلاب الجزائريين الذين كانوا في أوكرانيا مواصلة دراستهم في روسيا مجانا
نقلت مصادر إعلامية عن السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيلييف، تأكيده استعداد موسكو التكفل باستقبال الطلبة الجزائريين المسجلين في أوكرانيا لمتابعة دراستهم في... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:53+0000
2022-04-15T15:53+0000
2022-04-15T15:53+0000
العالم العربي
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049077537_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e159fa75aa816ed879fb1e3e2732060.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن النائب في البرلمان الجزائري، علي محمد ربيج، تأكيده عقب لقائه بالسفير الروسي في الجزائر إيغور بيلاييف، الذي أقام مأدبة إفطار جماعي، استعداد روسيا للتكفل بالطلبة الجزائريين.ويأتي العرض الروسي للطلاب الجزائريين على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049077537_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ee696d72335ca65c4c38850a6d463950.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مجتمع
موسكو تعرض على الطلاب الجزائريين الذين كانوا في أوكرانيا مواصلة دراستهم في روسيا مجانا
تابعنا عبر
نقلت مصادر إعلامية عن السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيلييف، تأكيده استعداد موسكو التكفل باستقبال الطلبة الجزائريين المسجلين في أوكرانيا لمتابعة دراستهم في روسيا بشكل مجاني.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية
عن النائب في البرلمان الجزائري، علي محمد ربيج، تأكيده عقب لقائه بالسفير الروسي في الجزائر إيغور بيلاييف، الذي أقام مأدبة إفطار جماعي، استعداد روسيا للتكفل بالطلبة الجزائريين.
وبحسب الصحيفة: "اقترح السفير بمبادرة من الحكومة الروسية استقبال الطلبة الجزائريين الذين كانوا مسجلين في الجامعات الأوكرانية لمواصلة الدراسة وفي نفس التخصص وبشكل مجاني في روسيا".
ويأتي العرض الروسي للطلاب الجزائريين على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.