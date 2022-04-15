https://arabic.sputniknews.com/20220415/موسكو-سنزيد-الضربات-الصاروخية-ضد-أهداف-في-كييف-ردا-على-أي-هجمات-ضد-أراضينا-1061233006.html
موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا
موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا
مواضيع الحلقة: روسيا ستعتبر مركبات الأطلسي التي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكريةً مشروعة، إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم للقوات... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:34+0000
2022-04-15T13:34+0000
2022-04-15T13:39+0000
راديو
بلا قيود
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موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا
موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستعتبر المركبات الأميركية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي التي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكريةً مشروعةً.واعتبر المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لـ "بلاقيود"إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم للقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصىشهدت باحات المسجد الأقصى اشتباكات عنيفة بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن عشرات الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في القدس وتمت معالجة عشرات أخرين في المكان خلال الصدامات في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.الخبير في الشأن الإسرائيلي، حسن مرهج، أكد أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بلا قيود, аудио
موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا
13:34 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 13:39 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
مواضيع الحلقة: روسيا ستعتبر مركبات الأطلسي التي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكريةً مشروعة، إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم للقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى، مجلس الأمن الدولي يرحب بتشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، الطيران الإسرائيلي يستهدف نقاطا في ريف دمشق.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستعتبر المركبات الأميركية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي التي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكريةً مشروعةً.
واعتبر المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لـ "بلاقيود
"
إن "تصريح ريابكوف جاء ردًا على الدخول المباشر للمنظومة الغربية على خط النزاع بين روسيا وأوكرانيا، سوءا من خلال مد كييف بالأسلحة، وإرسال المرتزقة الأجانب إلى هناك".
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم للقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى
شهدت باحات المسجد الأقصى اشتباكات عنيفة بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.
وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن عشرات الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في القدس وتمت معالجة عشرات أخرين في المكان خلال الصدامات في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.
الخبير في الشأن الإسرائيلي، حسن مرهج، أكد أن
"إقتحام المستوطنين لساحات المسجد لتقديم القرابين بعيد الفصح اليهودي، من شأنه إعادة تجربة حرب السنة الماضية، التي اندلعت نتيجة الإستفزازات التي مورست ضد أهالي حي الشيخ جراح".
التفاصيل في الملف الصوتي...