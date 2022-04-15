https://arabic.sputniknews.com/20220415/موسكو-سنزيد-الضربات-الصاروخية-ضد-أهداف-في-كييف-ردا-على-أي-هجمات-ضد-أراضينا-1061233006.html

موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا

موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا

مواضيع الحلقة: روسيا ستعتبر مركبات الأطلسي التي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكريةً مشروعة، إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم للقوات... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T13:34+0000

2022-04-15T13:34+0000

2022-04-15T13:39+0000

راديو

بلا قيود

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موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا موسكو: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات ضد أراضينا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستعتبر المركبات الأميركية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي التي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكريةً مشروعةً.واعتبر المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لـ "بلاقيود"إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم للقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصىشهدت باحات المسجد الأقصى اشتباكات عنيفة بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن عشرات الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في القدس وتمت معالجة عشرات أخرين في المكان خلال الصدامات في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.الخبير في الشأن الإسرائيلي، حسن مرهج، أكد أنالتفاصيل في الملف الصوتي...

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