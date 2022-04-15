https://arabic.sputniknews.com/20220415/نقيب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-مخزون-البنج-لدينا-لا-يكفي-أكثر-من-15-يوما-1061214867.html
نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان: مخزون "البنج" لدينا لا يكفي أكثر من 15 يوما
نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان: مخزون "البنج" لدينا لا يكفي أكثر من 15 يوما
حذر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، من أن مخزون البنج في المشافي لا يكفي لأكثر من 15 يوما. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:37+0000
2022-04-15T07:37+0000
2022-04-15T07:37+0000
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات لموقع الشرق الأوسط، أكد هارون أنهم أصبحوا يؤجلون إجراء الجراحات غير العاجلة نظرا لقلة مخزون البنج وعدم كفايته.وقال: "أدوية البنج الموضعي تشهد تقريبًا انقطاعًا كليًّا يصل إلى نسبة 90%، فيما يسجَّل نقص في مخزون البنج العمومي لدى الأغلبيّة السّاحقة من المستشفيات".ولفت إلى أنّ "هناك أنواعًا من البنج مقطوعة كليًّا، ما يجبرنا كمستشفيات على التّقنين باستخدام المخزون الّذي لدينا، الّذي لا يكفي أكثر من 15 يومًا؛ وذلك من خلال تأجيل العمليّات غير المستعجلة"، حسب تعبيره.وعن أسباب تلك الأزمة، أكد هارون، أنّه "وبحسب المستوردين، فإنّ سبب الأزمة هو أنّ مصرف لبنان لم يفتح اعتمادات لاستيراد هذه الأدوية، الّتي لا تزال خاضعة لآليّة الدّعم".يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض كان قد عقد أمس الخميس مع نقابة مستوردي الأدوية في لبنان، مؤكدا مافقة الحكومة على تحويل 13 مليونا وحوالي ثلاثمائة ألف دولار لاستيراد أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية للدواء ومستلزمات طبية ضرورية وحليب للأطفال.ويُصنع لبنان 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة مثل القلب، الضغط، السكري، الكولسترول، سيلان الدم، الربو، الالتهابات والحساسية إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/الأدوية-في-لبنان-لمن-استطاع-إليها-سبيلا--1050718225.html
https://arabic.sputniknews.com/20210704/نفاد-مخزونات-الأدوية-الأساسية-في-لبنان-1049464887.html
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أخبار لبنان
نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان: مخزون "البنج" لدينا لا يكفي أكثر من 15 يوما
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حذر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، من أن مخزون البنج في المشافي لا يكفي لأكثر من 15 يوما.
وحسب تصريحات لموقع الشرق الأوسط
، أكد هارون أنهم أصبحوا يؤجلون إجراء الجراحات غير العاجلة نظرا لقلة مخزون البنج وعدم كفايته.
16 نوفمبر 2021, 10:58 GMT
وقال: "أدوية البنج الموضعي تشهد تقريبًا انقطاعًا كليًّا يصل إلى نسبة 90%، فيما يسجَّل نقص في مخزون البنج العمومي لدى الأغلبيّة السّاحقة من المستشفيات".
وأشار نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان إلى أنّ "الوكيل يسلّم هذه الأدوية معتمّدًا عمليّة تقنين كبير، بحيث نطلب مثلًا 20 علبة فلا يسلّمنا أكثر من اثنتين".
ولفت إلى أنّ "هناك أنواعًا من البنج مقطوعة كليًّا، ما يجبرنا كمستشفيات على التّقنين باستخدام المخزون الّذي لدينا، الّذي لا يكفي أكثر من 15 يومًا؛ وذلك من خلال تأجيل العمليّات غير المستعجلة"، حسب تعبيره.
وعن أسباب تلك الأزمة، أكد هارون، أنّه "وبحسب المستوردين، فإنّ سبب الأزمة هو أنّ مصرف لبنان
لم يفتح اعتمادات لاستيراد هذه الأدوية، الّتي لا تزال خاضعة لآليّة الدّعم".
يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض كان قد عقد أمس الخميس مع نقابة مستوردي الأدوية في لبنان، مؤكدا مافقة الحكومة على تحويل 13 مليونا وحوالي ثلاثمائة ألف دولار لاستيراد أدوية للأمراض السرطانية
والمزمنة ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية للدواء ومستلزمات طبية ضرورية وحليب للأطفال.
ولفت الوزير اللبناني إلى أن مصرف لبنان بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه التحويلات.
ويُصنع لبنان 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية
والمزمنة مثل القلب، الضغط، السكري، الكولسترول، سيلان الدم، الربو، الالتهابات والحساسية إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية.