https://arabic.sputniknews.com/20220415/نوفاك-مشترون-للغاز-الروسي-يوافقون-على-الدفع-بالروبل-1061229886.html

نوفاك: مشترون للغاز الروسي يوافقون على الدفع بالروبل

نوفاك: مشترون للغاز الروسي يوافقون على الدفع بالروبل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سبب تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل يعود إلى رغبة روسيا في الحصول على ضمان دفع بنسبة 100%، مشيرا إلى أن العديد من... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T12:42+0000

2022-04-15T12:42+0000

2022-04-15T12:42+0000

اقتصاد

روسيا

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وأكد نوفاك في مقال نشر بمجلة "إنرغي بوليسي"، على أن "تحويل مدفوعات الغاز إلى العملة الوطنية للجانب الروسي أمر منطقي وله أسباب موضوعية، متمثلا بالرغبة في استلام مدفوعات البضائع المسلمة بضمان 100%".ونوه نوفاك إلى أن "موسكو واثقة بخطة التسوية التي اقترحناها، على عكس المخطط الذي كان ساري المفعول حتى وقت قريب".وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، توجيهات للحكومة الروسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة.وأشار بوتين إلى "ضرورة دراسة إنشاء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز من حقول غرب وشرق سيبيريا".وتابع بوتين: "أرجو من الحكومة وضع مشروع خطة طويلة المدى لتطوير البنية التحتية لنقل النفط والغاز. يجب أن يكون المشروع جاهزًا بحلول الأول من حزيران/يونيو من العام الحالي".كما وجه بوتين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه توريد مصادر الطاقة الروسية من الغرب إلى أسواق جديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/بوتين-يوجه-بتسريع-تنفيذ-مشروعات-البنية-التحتية-لتحويل-تصدير-مصادر-الطاقة-إلى-أسواق-جديدة-1061201134.html

https://arabic.sputniknews.com/20220415/وكالة-واشنطن-تصرخ-لحقوق-الإنسان-وتترك-جروحا-بليغة-في-معيشة-البلدان-1061227677.html

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اقتصاد, روسيا