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https://arabic.sputniknews.com/20220415/نوفاك-مشترون-للغاز-الروسي-يوافقون-على-الدفع-بالروبل-1061229886.html
نوفاك: مشترون للغاز الروسي يوافقون على الدفع بالروبل
نوفاك: مشترون للغاز الروسي يوافقون على الدفع بالروبل
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سبب تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل يعود إلى رغبة روسيا في الحصول على ضمان دفع بنسبة 100%، مشيرا إلى أن العديد من... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:42+0000
2022-04-15T12:42+0000
اقتصاد
روسيا
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وأكد نوفاك في مقال نشر بمجلة "إنرغي بوليسي"، على أن "تحويل مدفوعات الغاز إلى العملة الوطنية للجانب الروسي أمر منطقي وله أسباب موضوعية، متمثلا بالرغبة في استلام مدفوعات البضائع المسلمة بضمان 100%".ونوه نوفاك إلى أن "موسكو واثقة بخطة التسوية التي اقترحناها، على عكس المخطط الذي كان ساري المفعول حتى وقت قريب".وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، توجيهات للحكومة الروسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة.وأشار بوتين إلى "ضرورة دراسة إنشاء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز من حقول غرب وشرق سيبيريا".وتابع بوتين: "أرجو من الحكومة وضع مشروع خطة طويلة المدى لتطوير البنية التحتية لنقل النفط والغاز. يجب أن يكون المشروع جاهزًا بحلول الأول من حزيران/يونيو من العام الحالي".كما وجه بوتين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه توريد مصادر الطاقة الروسية من الغرب إلى أسواق جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/بوتين-يوجه-بتسريع-تنفيذ-مشروعات-البنية-التحتية-لتحويل-تصدير-مصادر-الطاقة-إلى-أسواق-جديدة-1061201134.html
https://arabic.sputniknews.com/20220415/وكالة-واشنطن-تصرخ-لحقوق-الإنسان-وتترك-جروحا-بليغة-في-معيشة-البلدان-1061227677.html
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اقتصاد, روسيا

نوفاك: مشترون للغاز الروسي يوافقون على الدفع بالروبل

12:42 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Alexander Danichev / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مندتى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2021، روسيا 3 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مندتى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2021، روسيا 3 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Alexander Danichev
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سبب تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل يعود إلى رغبة روسيا في الحصول على ضمان دفع بنسبة 100%، مشيرا إلى أن العديد من مشتريي الغاز الروسي قد وافقوا بالفعل على الدفع بالروبل، وأن موسكو تنتظر قرارا من مستوردين آخرين.
وأكد نوفاك في مقال نشر بمجلة "إنرغي بوليسي"، على أن "تحويل مدفوعات الغاز إلى العملة الوطنية للجانب الروسي أمر منطقي وله أسباب موضوعية، متمثلا بالرغبة في استلام مدفوعات البضائع المسلمة بضمان 100%".
ونوه نوفاك إلى أن "موسكو واثقة بخطة التسوية التي اقترحناها، على عكس المخطط الذي كان ساري المفعول حتى وقت قريب".

ونوه نائب رئيس الوزراء إلى أنه "في الوقت نفسه، تظل ظروف المشترين مريحة قدر الإمكان. وقد وافق العديد من المشترين بالفعل على تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، ونحن ننتظر قرارات من مستوردين آخرين".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
بوتين يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحويل تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة
أمس, 15:28 GMT
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، توجيهات للحكومة الروسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن قطاع النفط والغاز: "أطلب من الحكومة أن تأخذ في الاعتبار نتائج مناقشة اليوم عند إعداد استراتيجية الطاقة الروسية".

وأضاف: "يجب تمديد أفق التخطيط حتى عام 2050، واعتماد الاستراتيجية بحلول 15 من أيلول/ سبتمبر من هذا العام".

وأشار بوتين إلى "ضرورة دراسة إنشاء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز من حقول غرب وشرق سيبيريا".
6 يناير/ كانون الثاني 2021 - انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
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12:18 GMT
وتابع بوتين: "أرجو من الحكومة وضع مشروع خطة طويلة المدى لتطوير البنية التحتية لنقل النفط والغاز. يجب أن يكون المشروع جاهزًا بحلول الأول من حزيران/يونيو من العام الحالي".
كما وجه بوتين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه توريد مصادر الطاقة الروسية من الغرب إلى أسواق جديدة.
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