https://arabic.sputniknews.com/20220415/وزارة-الدفاع-الروسية-سنكثف-نطاق-الضربات-الصاروخية-على-كييف-إذا-هاجمت-أوكرانيا-الأراضي-الروسية-1061220121.html
وزارة الدفاع الروسية: سنكثف نطاق الضربات الصاروخية على كييف إذا هاجمت أوكرانيا الأراضي الروسية
وزارة الدفاع الروسية: سنكثف نطاق الضربات الصاروخية على كييف إذا هاجمت أوكرانيا الأراضي الروسية
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستكثف نطاق الضربات الصاروخية على اهداف في كييف إذا هاجمت اوكرانيا المنطقة الروسية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:43+0000
2022-04-15T09:43+0000
2022-04-15T09:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، فقد أكد أن موسكو ستكثف نطاق ضرباتها الصاروخية على أهداف في كييف ردا على أي هجمات أو تخريب على الأراضي الروسية.وقال المتحدث إن صواريخ "كروز" عالية الدقة من طراز "كاليبر" أصابت منشأة عسكرية في ضواحي كييف خلال الليل، نتيجة للهجوم على مصنع "Vizar Zhulyany" لبناء الآلات.وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف فى كييف سيزداد ردا على تكليف النظام القومي فى كييف بشن أى هجمات ذات طبيعة إرهابية أو تخريب على الأراضى الروسية".وقال المتحدث أيضًا إن نظام الدفاع الجوي الروسي "إس -400" أسقط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "Mi-8" في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا، والتي هاجمت المباني السكنية في قرية كليموف في منطقة بريانسك الروسية يوم الخميس.وردا على ذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، والتي تشمل إغلاق المجال الجوي والتدابير التقييدية التي تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية، ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لأعمال-قتالية-في-أوكرانيا-بواسطة-مروحيات-كا-52-1061029247.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: سنكثف نطاق الضربات الصاروخية على كييف إذا هاجمت أوكرانيا الأراضي الروسية
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستكثف نطاق الضربات الصاروخية على اهداف في كييف إذا هاجمت اوكرانيا المنطقة الروسية.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، فقد أكد أن موسكو ستكثف نطاق ضرباتها الصاروخية على أهداف في كييف ردا على أي هجمات أو تخريب على الأراضي الروسية.
وقال المتحدث إن صواريخ "كروز" عالية الدقة من طراز "كاليبر" أصابت منشأة عسكرية في ضواحي كييف خلال الليل، نتيجة للهجوم على مصنع "Vizar Zhulyany" لبناء الآلات.
واوضح أنه تم تدمير ورش إنتاج وإصلاح أنظمة الصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى المضادة للطائرات، وكذلك الصواريخ المضادة للسفن.
وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف فى كييف سيزداد ردا على تكليف النظام القومي فى كييف بشن أى هجمات ذات طبيعة إرهابية أو تخريب على الأراضى الروسية".
وقال المتحدث
أيضًا إن نظام الدفاع الجوي الروسي "إس -400" أسقط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "Mi-8" في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا، والتي هاجمت المباني السكنية في قرية كليموف في منطقة بريانسك الروسية يوم الخميس.
يشار إلى أن روسيا شنت عملية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدتها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
وردا على ذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، والتي تشمل إغلاق المجال الجوي والتدابير التقييدية التي تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية، ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية.