https://arabic.sputniknews.com/20220415/وزارة-الصناعة-التونسية-للمواطنين-لا-تتهافتوا-على-محطات-الوقود-فالكميات-اللازمة-تم-تأمينها-1061226054.html
وزارة الصناعة التونسية للمواطنين: لا تتهافتوا على محطات الوقود فالكميات اللازمة تم تأمينها
وزارة الصناعة التونسية للمواطنين: لا تتهافتوا على محطات الوقود فالكميات اللازمة تم تأمينها
أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، اليوم الجمعة، أنها أمنت كل الكميات اللازمة من الوقود للمواطنين داخل محطات التوزيع. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:54+0000
2022-04-15T11:54+0000
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ووفقا لبيان نشرته التلفزة التونسية، أكدت وزارة الصناعة أنها اتخذت كل الإجراءات لتزويد محطات توزيع الوقود بالكميات اللازمة تحسبا للإضراب المزمع من أعوان شركات التوزيع.وقال البيان: "تم اتخاذ كل الإجراءات لتزويد محطات الوقود بالكميات اللازمة خلال يومي 13 و14 أبريل 2022 تحسبا لإضراب أعوان شركات التوزيع الخاصة الذي تقرر تنفيذه اليوم الجمعة وغدا السبت 16 أبريل 2022".وبناء عليه خاطب بيان الوزارة التونسية المواطنين مؤكدا على "عدم التهافت على محطات توزيع الوقود باعتبار توفر المواد البترولية في أغلبها".وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد قررت تنفيذ إضراب يومي الجمعة 15 والسبت 16 أبريل الجاري في أربع شركات خاصة لتوزيع المحروقات.وعللت قراراها بأنه يأتي "للمطالبة بالموافقة على الزيادة في أجور الأعوان بموافقة وزارتي الصناعة والمناجم والمالية على الزيادة لفائدتهم في هامش ربح بيع المحروقات".ولفت البيان إلى أن "هذا الإضراب جزئي وأن الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل، تواصل إسداء خدماتها للحرفاء بصفة مستمرة طيلة يومي الإضراب".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/تونس-ترفع-أسعار-الوقود-لرابع-مرة-في-عام-لخفض-عجز-الميزانية-1057558195.html
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وزارة الصناعة التونسية للمواطنين: لا تتهافتوا على محطات الوقود فالكميات اللازمة تم تأمينها
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أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، اليوم الجمعة، أنها أمنت كل الكميات اللازمة من الوقود للمواطنين داخل محطات التوزيع.
ووفقا لبيان نشرته التلفزة التونسية
، أكدت وزارة الصناعة أنها اتخذت كل الإجراءات لتزويد محطات توزيع الوقود بالكميات اللازمة تحسبا للإضراب المزمع من أعوان شركات التوزيع.
وقال البيان: "تم اتخاذ كل الإجراءات لتزويد محطات الوقود
بالكميات اللازمة خلال يومي 13 و14 أبريل 2022 تحسبا لإضراب أعوان شركات التوزيع الخاصة الذي تقرر تنفيذه اليوم الجمعة وغدا السبت 16 أبريل 2022".
وبناء عليه خاطب بيان الوزارة التونسية المواطنين مؤكدا على "عدم التهافت على محطات توزيع الوقود باعتبار توفر المواد البترولية في أغلبها".
وشددت الوزارة على أن مصالحها "تتابع عمليات تأمين ضخ الكميات اللازمة من المحروقات في مختلف جهات الجمهورية"، حسب نص البيان.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد قررت تنفيذ إضراب يومي الجمعة 15 والسبت 16 أبريل الجاري في أربع شركات خاصة لتوزيع المحروقات.
وعللت قراراها بأنه يأتي "للمطالبة بالموافقة على الزيادة في
أجور الأعوان بموافقة وزارتي الصناعة والمناجم والمالية على الزيادة لفائدتهم في هامش ربح بيع المحروقات".
ولفت البيان إلى أن "هذا الإضراب جزئي وأن الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل، تواصل إسداء خدماتها للحرفاء بصفة مستمرة طيلة يومي الإضراب".