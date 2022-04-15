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وزارة الكهرباء العراقية تعلن موعد دخول محطة واسط الحرارية في الخدمة
وزارة الكهرباء العراقية تعلن موعد دخول محطة واسط الحرارية في الخدمة
أعلن وزير الكهرباء العراقي المكلف، عادل كريم، اليوم الجمعة، موعد دخول محطة واسط الحرارية في الخدمة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:22+0000
2022-04-15T11:22+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لوزارة الكهرباء قالت فيه إن محطة واسط الحرارية ستدخل الخدمة منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.واستعلم الوزير خلال الزيارة عن آلية عمل وصيانات المحطة التي تغذي المنظومة الوطنية بـ 2540 ميغاواط ، خاصة صيانة الوحدة التوليدية الأولى ، كما فحص محامل التورباين للوحدة السادسة التي سترفد المنظومة بـ 610 ميغاواط، وآلية تشغيل الوحدة الخامسة بطاقة 310 ميغاواط المنجزة من قبل ملاكاتنا الوطنية، بحسب البيان.واطلع على طريقة عمل غرف السيطرة، وآلية صيانة مسخنات الهواء، كما تابع تشغيل الوحدة الرابعة بميزات الكفاءة والطاقة ومراعاة ربطها بالمنظومة بعد مراقبة تردداتها، وعاين الدورة الكاملة لعمل وحدات المعالجة ودورات التبريد والمياه والهيدروجين.وتحقق الوزير من صيانات المراجل التي تحتاج الى صيانة مستمرة بفعل عمليات احتراق الغازات وبفعل الحرارة، والتي أنجزت بنسبة 80 %؜.وأمر كريم بتقليص الفترات الزمنية لكافة الصيانات الجارية، مشددا على أهمية الوقوف على مدى كفاءة المشغلين من الملاك والعقود على حد سواء.
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وزارة الكهرباء العراقية تعلن موعد دخول محطة واسط الحرارية في الخدمة

11:22 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeauزلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
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أعلن وزير الكهرباء العراقي المكلف، عادل كريم، اليوم الجمعة، موعد دخول محطة واسط الحرارية في الخدمة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لوزارة الكهرباء قالت فيه إن محطة واسط الحرارية ستدخل الخدمة منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

وأوضح البيان أن "وزير الكهرباء المكلف تفقد، محطة كهرباء واسط الحرارية وبرفقته مدير عام إنتاج المنطقة الوسطى علي أحمد حسن، ووفد من المديرين العامين والمستشارين".

واستعلم الوزير خلال الزيارة عن آلية عمل وصيانات المحطة التي تغذي المنظومة الوطنية بـ 2540 ميغاواط ، خاصة صيانة الوحدة التوليدية الأولى ، كما فحص محامل التورباين للوحدة السادسة التي سترفد المنظومة بـ 610 ميغاواط، وآلية تشغيل الوحدة الخامسة بطاقة 310 ميغاواط المنجزة من قبل ملاكاتنا الوطنية، بحسب البيان.
واطلع على طريقة عمل غرف السيطرة، وآلية صيانة مسخنات الهواء، كما تابع تشغيل الوحدة الرابعة بميزات الكفاءة والطاقة ومراعاة ربطها بالمنظومة بعد مراقبة تردداتها، وعاين الدورة الكاملة لعمل وحدات المعالجة ودورات التبريد والمياه والهيدروجين.
وتحقق الوزير من صيانات المراجل التي تحتاج الى صيانة مستمرة بفعل عمليات احتراق الغازات وبفعل الحرارة، والتي أنجزت بنسبة 80 %؜.
وأمر كريم بتقليص الفترات الزمنية لكافة الصيانات الجارية، مشددا على أهمية الوقوف على مدى كفاءة المشغلين من الملاك والعقود على حد سواء.
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