https://arabic.sputniknews.com/20220415/وكالة-قمة-بين-بايدن-ورئيس-كوريا-الجنوبية-الجديد-بعد-أيام-من-تنصيب-الأخير-في-مايو-المقبل-1061219415.html
وكالة: قمة بين بايدن ورئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد أيام من تنصيب الأخير في مايو المقبل
وكالة: قمة بين بايدن ورئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد أيام من تنصيب الأخير في مايو المقبل
ذكرت تقارير إعلامية أن محادثات تجرى الآن لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، في مايو/ أيار المقبل. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:32+0000
2022-04-15T09:32+0000
2022-04-15T09:32+0000
كوريا الجنوبية
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية عن مصدر لها أكد أن محادثات تجري الآن بين سيئول وواشنطن من أجل عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول، بعد أيام من تنصيب الأخير في مايو المقبل.وفيما رجح المصدر أن تكون القمة في الـ21 من مايو تقريبا في العاصمة سيئول، فقد لفت إلى أن كوريا الجنوبية كانت "تضغط من أجل زيارة بايدن قبل أن يسافر إلى اليابان لحضور اجتماع الحوار الأمني الرباعي المقرر عقده في 24 مايو".وقال: "خلال الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة التي قام بها وفد المشاورات السياسية الخاص بالرئيس المنتخب، أعرب عن الرغبة في عقد قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، كجزء من زيارة الرئيس بايدن إلى آسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الرئيس-الكوري-الجنوبي-تحالفنا-مع-الولايات-المتحدة-تم-إنشاؤه-بالدم-1059789742.html
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كوريا الجنوبية
وكالة: قمة بين بايدن ورئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد أيام من تنصيب الأخير في مايو المقبل
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ذكرت تقارير إعلامية أن محادثات تجرى الآن لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، في مايو/ أيار المقبل.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب
الكورية عن مصدر لها أكد أن محادثات تجري الآن بين سيئول وواشنطن من أجل عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول، بعد أيام من تنصيب الأخير في مايو المقبل.
وفيما رجح المصدر أن تكون القمة في الـ21 من مايو تقريبا في
العاصمة سيئول، فقد لفت إلى أن كوريا الجنوبية كانت "تضغط من أجل زيارة بايدن قبل أن يسافر إلى اليابان لحضور اجتماع الحوار الأمني الرباعي المقرر عقده في 24 مايو".
ونقلت الوكالة عن مسؤول في فريق يون الانتقالي أنه "لم يتم تأكيد أي شيء، لكنني أفهم أن الجانبين ينسقان الجداول الزمنية".
وقال: "خلال الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة التي قام بها وفد المشاورات السياسية الخاص بالرئيس المنتخب، أعرب عن الرغبة في عقد قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، كجزء من
زيارة الرئيس بايدن إلى آسيا".