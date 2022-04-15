https://arabic.sputniknews.com/20220415/-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يلمح-إلى-مسؤولية-بلاده-عن-هجوم-دمشق-نحاول-تقليل-التهديدات-التي-تواجهنا-1061220987.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يلمح إلى مسؤولية بلاده عن هجوم دمشق: نحاول تقليل التهديدات التي تواجهنا

رئيس الأركان الإسرائيلي يلمح إلى مسؤولية بلاده عن هجوم دمشق: نحاول تقليل التهديدات التي تواجهنا

لمح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم على ريف دمشق الغربي، الذي وقع مساء أمس الخميس. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T09:50+0000

2022-04-15T09:50+0000

2022-04-15T09:50+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

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وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال كوخافي، ألمح من خلالها إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم الأخير على ريف دمشق الغربي، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي يحاول تقليل التهديدات التي تواجه بلاده.وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت في وقت متأخر من مساء الخميس بسماع دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، مضيفة أن "أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في ريف دمشق" دون مزيد من التفاصيل.وذكرت الإذاعة العبرية أنه بعيد ساعات قليلة من الهجوم المنسوب للجيش الإسرائيلي على ريف دمشق الغربي، أكد الجنرال كوخافي أن "الحرب بين حربين" هي وسيلة مركزية وحيوية ومهمة من أجل منع أو تقليل التهديدات على دولة إسرائيل.وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن أهداف بلاده تتركز في "منع تمركز القوات الإيرانية، والحيلولة دون انتشار أنظمة الأسلحة المتطورة، فضلا عن منع تحويل الأموال للإرهاب ومحاربة الصواريخ الدقيقة".وأشار الجنرال كوخافي إلى أن "نشاط الجيش الإسرائيلي لا يزال أمامه الكثير من العمل".

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