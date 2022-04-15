https://arabic.sputniknews.com/20220415/-قراصنة-روس-يكشفون-حقيقة-مجموعة-anonymous-1061217670.html
قراصنة روس يكشفون حقيقة مجموعة "Anonymous"
قراصنة روس يكشفون حقيقة مجموعة "Anonymous"
بعد إعلان قراصنة "Anonymous" الحرب على روسيا قامت المجموعة الروسية "Killnet" المتخصصة بالانترنت والقرصنة بشن هجوم مضاد على القراصنة الغربيين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:44+0000
2022-04-15T08:44+0000
2022-04-15T08:45+0000
روسيا
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وذكر موقع " لينتا رو" الروسي خلال مقابلة مع أحد أعضاء المجموعة الروسية "Killnet" أن القراصنة الروس استطاعوا خلال فترة قصيرة مواجهة نشاط "Anonymous"، حيث نجحوا لمدة عشرة أيام كاملة في اختراق الموقع الأساسي لهم.وقال أحد الأعضاء الذي تكلم باسم المجموعة الروسية ويدعى "killmilk": وأشار المتحدث أن قراصنة "Anonymous" الذين أعلنوا الحرب على روسيا كشفوا عن حقيقتهم من خلال اتخاذ موقف سياسي ضد موسكو وهذا ما يشير إلى وجود علاقات بين الدول الغربية والناتو ومجموعة "Anonymous" التي خلال بدء عملها أعلنت الحرب الكونية الإلكترونية ضد الأنظمة الحاكمة، لكن ذلك تبدل مع الوقت وظهرت الحقيقة.وبحسب المتحدث هاجمت Anonymous موقع قناة "آرتي" الإلكتروني وتم الرد على المصدر الأساسي الرسمي.وأعلنت مجموعة Killnet عن إنشاء تحالف إلكتروني مناهض للفاشية، حيث يقوم القراصنة الروس بمساعدة وتعزيز ولادة الروح القتالية للفضاء الإلكتروني الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قراصنة روس يكشفون حقيقة مجموعة "Anonymous"
08:44 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
بعد إعلان قراصنة "Anonymous" الحرب على روسيا قامت المجموعة الروسية "Killnet" المتخصصة بالانترنت والقرصنة بشن هجوم مضاد على القراصنة الغربيين.
وذكر موقع " لينتا رو" الروسي
خلال مقابلة مع أحد أعضاء المجموعة الروسية "Killnet" أن القراصنة الروس استطاعوا خلال فترة قصيرة مواجهة نشاط "Anonymous"، حيث نجحوا لمدة عشرة أيام كاملة في اختراق الموقع الأساسي لهم.
وقال أحد الأعضاء الذي تكلم باسم المجموعة الروسية ويدعى "killmilk":
"في البداية، كنا مجرد شركة نقوم بهجمات DDoS، لكن عندما بدأت الأحداث والحرب ضد روسيا قررنا بدء مهمتنا الجديدة في مواجهة التحديات لمواجهة الحرب الغربية الإلكترونية ضد روسيا".
وأشار المتحدث أن قراصنة "Anonymous" الذين أعلنوا الحرب على روسيا كشفوا عن حقيقتهم من خلال اتخاذ موقف سياسي ضد موسكو وهذا ما يشير إلى وجود علاقات بين الدول الغربية والناتو ومجموعة "Anonymous" التي خلال بدء عملها أعلنت الحرب الكونية الإلكترونية ضد الأنظمة الحاكمة، لكن ذلك تبدل مع الوقت وظهرت الحقيقة.
وبحسب المتحدث هاجمت Anonymous موقع قناة "آرتي" الإلكتروني وتم الرد على المصدر الأساسي الرسمي.
وأعلنت مجموعة Killnet عن إنشاء تحالف إلكتروني مناهض للفاشية، حيث يقوم القراصنة الروس بمساعدة وتعزيز ولادة الروح القتالية للفضاء الإلكتروني الروسي.