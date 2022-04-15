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395 وفاة نتيجة الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا
395 وفاة نتيجة الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا
تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت، هذا الأسبوع، في جنوب أفريقيا، بوفيات وصلت حصيلتها النهائية حتى اليوم إلى 395 ضحية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T18:56+0000
2022-04-15T18:56+0000
العالم
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وأشارت المصادر المحلية إلى أن السلطات المحلية لديها مخاوف من ارتفاع الحصيلة في ظل العدد الكبير من المفقودين، بحسب "وام".وضربت عاصفة قوية جدا ولاية كوازولو ناتال الساحلية شرقي جنوب أفريقيا، حيث سجل حدوث "أسوأ كارثة طقس في تاريخ جنوب أفريقيا".وتسببت العاصفة بفرار الآلاف من المواطنين إلى ملاجئ الطوارئ، حيث يعتمد هؤلاء على المساعدات الإنسانية نتيجة العواصف التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتسببت بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن العديد من المناطق.واستمرت الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال منذ ليلة الاثنين، مما أدى إلى تدمير أو إغراق الطرق ومرافق البنية التحتية في المقاطعة.
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العالم

395 وفاة نتيجة الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا

18:56 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOEفيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا
فيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOE
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تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت، هذا الأسبوع، في جنوب أفريقيا، بوفيات وصلت حصيلتها النهائية حتى اليوم إلى 395 ضحية.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن السلطات المحلية لديها مخاوف من ارتفاع الحصيلة في ظل العدد الكبير من المفقودين، بحسب "وام".
وضربت عاصفة قوية جدا ولاية كوازولو ناتال الساحلية شرقي جنوب أفريقيا، حيث سجل حدوث "أسوأ كارثة طقس في تاريخ جنوب أفريقيا".

وبحسب المصادر، أغرقت مياه الأمطار العديد من الشوارع وعرقلت بشكل كبير جدا عملية السير فيها، بالإضافة إلى ذلك، فقد هوت جسور وانهارت منازل عدة، وأغلقت السلطات ميناء "ديربان" وهو واحد من أكبر موانئ الشحن في قارة أفريقيا.

وتسببت العاصفة بفرار الآلاف من المواطنين إلى ملاجئ الطوارئ، حيث يعتمد هؤلاء على المساعدات الإنسانية نتيجة العواصف التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتسببت بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن العديد من المناطق.

وأعلن رئيس المقاطعة سيهلي زيكالالا أن أكثر من 40 ألف شخص قد تضرروا من الكارثة الطبيعية.

واستمرت الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال منذ ليلة الاثنين، مما أدى إلى تدمير أو إغراق الطرق ومرافق البنية التحتية في المقاطعة.
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