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أردوغان: لا توجد قوة يمكنها الوقوف ضدنا
أردوغان: لا توجد قوة يمكنها الوقوف ضدنا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا توجد قوة يمكنها الوقوف ضد بلاده، لافتا إلى أنها تمتلك ‏موارد كافية للتنافس مع الدول المتقدمة التي تمتلك بنية تحتية... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:34+0000
2022-04-16T15:34+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
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وشدد في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح نفق "فاسيليس" بمدينة أنطاليا التركية، أن "وحدة أمتنا وتضامنها وأواصر الأخوة التي تجمعها من أعظم مصادر قوتنا، وإذا لم نسمح لأي شخص بزعزعة مناخ الوحدة هذا، وركزنا جميعا على أهدافنا المنشودة لعام 2023 وتمسكنا برؤيتنا لعام 2053، فلا توجد قوة يمكنها الوقوف ضدنا "، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وقال: "لقد أكملنا بالفعل العمل الذي لم يكن بإمكان البلدان الأخرى القيام به في ربع قرن لو أنها بدأت اليوم، ونحن نضع نصب أعيننا أهدافا أكثر طموحا".وتابع: "إن تركيا تمتلك موارد كافية للتنافس مع الدول المتقدمة التي تمتلك بنية تحتية قديمة وغير كافية وعفا عليها الزمن، وتتفوق على هذه البلدان في معظم المجالات، وبالاستفادة القصوى من هذه الميزة نحن مصممون على جعل بلدنا أحد أكبر عشرة اقتصادات في العالم".
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان: لا توجد قوة يمكنها الوقوف ضدنا

15:34 GMT 16.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا توجد قوة يمكنها الوقوف ضد بلاده، لافتا إلى أنها تمتلك ‏موارد كافية للتنافس مع الدول المتقدمة التي تمتلك بنية تحتية قديمة وعفا عليها الزمن.‏
وشدد في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح نفق "فاسيليس" بمدينة أنطاليا التركية، أن "وحدة أمتنا وتضامنها وأواصر الأخوة التي تجمعها من أعظم مصادر قوتنا، وإذا لم نسمح لأي شخص بزعزعة مناخ الوحدة هذا، وركزنا جميعا على أهدافنا المنشودة لعام 2023 وتمسكنا برؤيتنا لعام 2053، فلا توجد قوة يمكنها الوقوف ضدنا "، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وقال: "لقد أكملنا بالفعل العمل الذي لم يكن بإمكان البلدان الأخرى القيام به في ربع قرن لو أنها بدأت اليوم، ونحن نضع نصب أعيننا أهدافا أكثر طموحا".
وتابع: "إن تركيا تمتلك موارد كافية للتنافس مع الدول المتقدمة التي تمتلك بنية تحتية قديمة وغير كافية وعفا عليها الزمن، وتتفوق على هذه البلدان في معظم المجالات، وبالاستفادة القصوى من هذه الميزة نحن مصممون على جعل بلدنا أحد أكبر عشرة اقتصادات في العالم".
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