https://arabic.sputniknews.com/20220416/أكثر-النظارات-الشمسية-أناقة-لعام-2022-1061268081.html
أكثر النظارات الشمسية أناقة لعام 2022
أكثر النظارات الشمسية أناقة لعام 2022
تعتبر النظارات الشمسية من الإكسسوارات المميّزة والضرورية للوقاية من الشمس في فصل الصيف كما في فصل الشتاء. كما أنها تُضفي على أي إطلالة أناقة لا متناهية. تصاميم... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:44+0000
2022-04-16T15:44+0000
2022-04-16T15:44+0000
منوعات
الموضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050164359_2:0:1300:730_1920x0_80_0_0_79e28f58808a0c231433d759b639bc49.jpg
قال هنريك ليشكي، الخبير في الموضة، إن النظارات الشمسية الكلاسيكية تصدرت الموضة لهذا العام، وفقا لمجلة "فوغ".وأضاف هنريك: "أصبحت المنتجات ذات الطراز القديم شائعة الآن لدى العديد من المشاهير والمدونين. على سبيل المثال، اختارت كيم كاردشيان نظارات "Balenciaga" الملونة دون إطار، والتي كانت ذات صلة بشكل خاص في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.بينما عرض دار الأزياء "Saint Laurent" عارضات أزياء في نظارات ونماذج أفياتور في إطار مربع كلاسيكي مستوحاة من حقبة الثمانينيات.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/فساتين-ميدي-تدخل-صيحات-الموضة-لهذا-الشتاء-1054493118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050164359_164:0:1137:730_1920x0_80_0_0_b94dbaa50301e639fc2461907e158e4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الموضة
أكثر النظارات الشمسية أناقة لعام 2022
تابعنا عبر
تعتبر النظارات الشمسية من الإكسسوارات المميّزة والضرورية للوقاية من الشمس في فصل الصيف كما في فصل الشتاء. كما أنها تُضفي على أي إطلالة أناقة لا متناهية. تصاميم عديدة تبقى رائجة وحاضرة من عام إلى آخر، وتصاميم جديدة قد تدرج في موسم دون آخر.
قال هنريك ليشكي، الخبير في الموضة، إن النظارات الشمسية الكلاسيكية تصدرت الموضة لهذا العام، وفقا لمجلة "فوغ"
.
وأضاف هنريك: "أصبحت المنتجات ذات الطراز القديم شائعة الآن لدى العديد من المشاهير والمدونين. على سبيل المثال، اختارت كيم كاردشيان
نظارات "Balenciaga" الملونة دون إطار، والتي كانت ذات صلة بشكل خاص في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
بينما عرض دار الأزياء "Saint Laurent" عارضات أزياء في نظارات ونماذج أفياتور في إطار مربع كلاسيكي مستوحاة من حقبة الثمانينيات.
23 ديسمبر 2021, 14:33 GMT