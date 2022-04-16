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https://arabic.sputniknews.com/20220416/أكثر-النظارات-الشمسية-أناقة-لعام-2022-1061268081.html
أكثر النظارات الشمسية أناقة لعام 2022
أكثر النظارات الشمسية أناقة لعام 2022
تعتبر النظارات الشمسية من الإكسسوارات المميّزة والضرورية للوقاية من الشمس في فصل الصيف كما في فصل الشتاء. كما أنها تُضفي على أي إطلالة أناقة لا متناهية. تصاميم... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:44+0000
2022-04-16T15:44+0000
منوعات
الموضة
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قال هنريك ليشكي، الخبير في الموضة، إن النظارات الشمسية الكلاسيكية تصدرت الموضة لهذا العام، وفقا لمجلة "فوغ".وأضاف هنريك: "أصبحت المنتجات ذات الطراز القديم شائعة الآن لدى العديد من المشاهير والمدونين. على سبيل المثال، اختارت كيم كاردشيان نظارات "Balenciaga" الملونة دون إطار، والتي كانت ذات صلة بشكل خاص في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.بينما عرض دار الأزياء "Saint Laurent" عارضات أزياء في نظارات ونماذج أفياتور في إطار مربع كلاسيكي مستوحاة من حقبة الثمانينيات.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/فساتين-ميدي-تدخل-صيحات-الموضة-لهذا-الشتاء-1054493118.html
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منوعات, الموضة

أكثر النظارات الشمسية أناقة لعام 2022

15:44 GMT 16.04.2022
© shutterstockنظارات شمسية
نظارات شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© shutterstock
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تعتبر النظارات الشمسية من الإكسسوارات المميّزة والضرورية للوقاية من الشمس في فصل الصيف كما في فصل الشتاء. كما أنها تُضفي على أي إطلالة أناقة لا متناهية. تصاميم عديدة تبقى رائجة وحاضرة من عام إلى آخر، وتصاميم جديدة قد تدرج في موسم دون آخر.
قال هنريك ليشكي، الخبير في الموضة، إن النظارات الشمسية الكلاسيكية تصدرت الموضة لهذا العام، وفقا لمجلة "فوغ".
وأضاف هنريك: "أصبحت المنتجات ذات الطراز القديم شائعة الآن لدى العديد من المشاهير والمدونين. على سبيل المثال، اختارت كيم كاردشيان نظارات "Balenciaga" الملونة دون إطار، والتي كانت ذات صلة بشكل خاص في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
بينما عرض دار الأزياء "Saint Laurent" عارضات أزياء في نظارات ونماذج أفياتور في إطار مربع كلاسيكي مستوحاة من حقبة الثمانينيات.
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