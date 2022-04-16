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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/ألمانيا-تسجل-انخفاضا-بنسبة-70-في-عدد-اللاجئين-الأوكرانيين-الوافدين-بالقطار-1061261973.html
ألمانيا تسجل انخفاضا بنسبة 70% في عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين بالقطار
ألمانيا تسجل انخفاضا بنسبة 70% في عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين بالقطار
قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ، اليوم السبت، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى ألمانيا بالقطار يوميا انخفض بنحو 70%، مشددا على أن البلاد ستظل... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:24+0000
2022-04-16T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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سبوتنيك. وأوضح الوزير أن عدد الأشخاص الذين يفرون إلى ألمانيا بالقطار بشكل كبير مقارنة بالذروة التي حدثت في بداية العملية العسكرية الروسية من حوالي 8200 شخص إلى 2500 شخص حاليا يوميا.وشدد ويسينغ على أن ألمانيا تواصل الحفاظ على استمرار الإمدادات اللوجستية ونقل اللاجئين، حيث من الممكن أن تشهد البلاد زيادة في عدد اللاجئين في أي وقت.وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا في البلاد اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان ، معظمهم يسافرون بالقطار، وأشارت الوزارة إلى أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى حيث لم يتم تسجيل جميع اللاجئين الأوكرانيين لدى الشرطة.ويُسمح للمواطنين الأوكرانيين الذين يحملون جواز سفر بيومتري بالبقاء بشكل قانوني في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما دون الاتصال بسلطات الهجرة.
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ألمانيا تسجل انخفاضا بنسبة 70% في عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين بالقطار

13:24 GMT 16.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ، اليوم السبت، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى ألمانيا بالقطار يوميا انخفض بنحو 70%، مشددا على أن البلاد ستظل مفتوحة أمام الأوكرانيين الباحثين عن اللجوء.
سبوتنيك. وأوضح الوزير أن عدد الأشخاص الذين يفرون إلى ألمانيا بالقطار بشكل كبير مقارنة بالذروة التي حدثت في بداية العملية العسكرية الروسية من حوالي 8200 شخص إلى 2500 شخص حاليا يوميا.
وشدد ويسينغ على أن ألمانيا تواصل الحفاظ على استمرار الإمدادات اللوجستية ونقل اللاجئين، حيث من الممكن أن تشهد البلاد زيادة في عدد اللاجئين في أي وقت.

وأضاف: "يجب أن نتوقع مزيدا من التصعيد وأن نكون مستعدين، يجب أن يتمكن الأشخاص المحتاجون في أوكرانيا من العثور على ملاذ في ألمانيا"، مشيرا إلى أن ألمانيا "لا يمكنها ولن" ترفض أي لاجئين من أوكرانيا.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا في البلاد اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان ، معظمهم يسافرون بالقطار، وأشارت الوزارة إلى أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى حيث لم يتم تسجيل جميع اللاجئين الأوكرانيين لدى الشرطة.
ويُسمح للمواطنين الأوكرانيين الذين يحملون جواز سفر بيومتري بالبقاء بشكل قانوني في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما دون الاتصال بسلطات الهجرة.
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